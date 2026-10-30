China rompe el silencio sobre las sospechas de espionaje que involucran al jefe de Nvidia

China rechazó las acusaciones de un supuesto caso de espionaje que involucra a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, luego de que una investigación periodística señalara que una ejecutiva vinculada a una empresa de centros de datos habría enviado información hacia Pekín y mantenido una relación cercana con el empresario.

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El pronunciamiento se conoció este viernes, un día después de que el diario estadounidense The New York Times publicara un artículo sobre las conclusiones de responsables de inteligencia de Estados Unidos.

“El informe en cuestión se basa en especulaciones infundadas y no es más que un intento de difamar a China”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

Las sospechas de espionaje alrededor del jefe de Nvidia

Según el informe de The New York Times, que cita fuentes anónimas familiarizadas con el caso, existían sospechas de que Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, estaba enviando chips de Nvidia hacia China.

El periódico también señaló que una ejecutiva de esa compañía, Alice Huang, conocida también como Huang Le y sin parentesco con Jensen Huang, habría establecido una relación estrecha con el director ejecutivo de Nvidia.

Una ejecutiva de Singapur habría estrechado vínculos con Jensen Huang, jefe de Nvidia. Foto: Getty Images

Además, el diario afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría recibido información sobre las conclusiones de los servicios de inteligencia aproximadamente un año antes, pero decidió no tomar medidas.

Nvidia responde a las acusaciones

Un portavoz de Nvidia se pronunció ante la AFP este viernes y aseguró que Megaspeed era un cliente regional como cualquier otro. También defendió los contactos entre Jensen Huang y la ejecutiva.

“las interacciones de Jensen con la señora Huang no son inusuales ni inesperadas”, señaló el representante de la compañía.

Asimismo, negó que los clientes regionales recibieran información confidencial de la empresa o datos que pudieran comprometer la seguridad nacional.

Nvidia respondió a las acusaciones y explicó qué tipo de información reciben sus clientes regionales. Foto: GettyImages/VisualChinaGroup/VCG

“Nuestros clientes regionales de servicios en la nube reciben información comercial ordinaria —no secretos comerciales sensibles de Nvidia— y absolutamente ninguna información relevante para la seguridad nacional”, aseveró.

El portavoz añadió que las acusaciones sobre un posible contrabando de chips hacia China “fueron investigadas a fondo y desacreditadas el año pasado”.

La AFP intentó comunicarse con Megaspeed a través del número telefónico publicado en su página web. Sin embargo, la persona que contestó aseguró no conocer la compañía y afirmó que se trataba de una línea residencial.

La disputa tecnológica entre China y Estados Unidos

El caso se produce en medio de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. Washington mantiene restricciones a la exportación de los chips más avanzados de Nvidia hacia el mercado chino.

Estos componentes son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Su demanda también ha impulsado la construcción de centros de datos en diferentes países, un fenómeno que ha contribuido a convertir a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo.

Hasta el momento, las acusaciones publicadas por The New York Times no constituyen una confirmación de que se haya producido espionaje ni de que Megaspeed haya enviado ilegalmente chips a China.

*Con información de AFP.