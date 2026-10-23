Jensen Huang, CEO de Nvidia, quedó filmado jugando con unos pequeños robots: así son los Microducks

El video muestra cómo los dispositivos responden a instrucciones, realizan movimientos y ejecutan trucos. La demostración también permitió conocer parte de la tecnología con la que fueron entrenados.

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Jensen Huang puso a prueba las habilidades de los robots

Durante una presentación en la conferencia GTC de Berlín, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, interactuó con varios Microducks y les pidió realizar diferentes movimientos. La escena llamó la atención por la forma en que los pequeños dispositivos respondían a sus instrucciones.

En el video difundido por Nvidia, Huang les pide sentarse, levantarse y descansar. Después, les pregunta si pueden dar una voltereta, mientras observa cómo ejecutan las indicaciones.

When @jensenhuang asks for a somersault, you deliver. 🦆



See how AI agents on NVIDIA RTX Spark help bring @huggingface's Microduck from simulation to the real world. pic.twitter.com/W6qidApR2O — NVIDIA RTX Spark (@NVIDIARTXSpark) October 21, 2026

La demostración estuvo acompañada de comentarios del directivo, quien explicó parte del proceso detrás de las habilidades de los robots.

La tecnología detrás de los Microducks

Más allá de los movimientos que realizan, Huang aprovechó la demostración para explicar cómo se prepararon estos dispositivos. Durante la presentación, señaló que el entrenamiento combinó equipos físicos con recursos informáticos capaces de enseñarles determinadas acciones antes de ejecutarlas en el mundo real.

“¿Sabías que fuiste creado aquí? Estabas creado en RTX Spark”, dijo el CEO de Nvidia mientras hablaba con uno de los robots.

Después, explicó: “Y te entrenaron en la nube en un montón de supercomputadores de Nvidia”. También mencionó el entorno digital en el que aprendieron sus movimientos: “Y aprendiste tus habilidades aquí en RTX Spark en una nube digital, la nube digital de Omniverse”.

RTX Spark es un equipo compacto de Nvidia diseñado para ejecutar tareas de inteligencia artificial, mientras que Omniverse permite crear simulaciones digitales. En este caso, estas herramientas forman parte del proceso utilizado para enseñarles habilidades a los Microducks.

La interacción continuó con otra petición del directivo: “¿Puedes hacer un somersault?”, preguntó en referencia a una voltereta. Al observar el resultado, reaccionó con entusiasmo: “Oh, mira eso. Es increíble. ¿Puedes hacer un somersault? Eso es tan bueno. Eso es tan bueno”.

Los robots que podrían llegar a Navidad

Los Microducks fueron desarrollados por Pollen Robotics, compañía francesa adquirida por Hugging Face en 2025. Se trata de robots de código abierto, una característica que permite a los usuarios acceder a sus componentes de software y trabajar en nuevas funciones.

El interés por estos dispositivos creció después de la presentación de Huang. Clem Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, informó que los pedidos anticipados superaron las 20.000 unidades al día siguiente de que el video se difundiera ampliamente.

La empresa espera entregar los robots a tiempo para Navidad, una fecha que podría impulsar su llegada a más hogares. Aunque todavía no está asegurado que se conviertan en uno de los regalos más vendidos de la temporada, la reacción del público muestra que estos pequeños dispositivos ya despertaron interés más allá del ámbito tecnológico.