Cuatro tecnologías que ‘Volver al futuro II’ anticipó hace décadas: parecían imposibles en 1989, pero hoy son una realidad

El pasado 21 de octubre se celebró el Back to the Future Day, una fecha inspirada en el viaje al futuro que realizan Marty McFly y el doctor Emmett Brown en la película ‘Volver al futuro II’, estrenada en 1989.

La conmemoración, impulsada por los seguidores de la saga, se ha convertido en una oportunidad para recordar las innovaciones tecnológicas que la producción imaginó décadas antes de que algunas se hicieran realidad.

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Lo que en su momento parecía propio de la ciencia ficción terminó convirtiéndose en una realidad, por lo que esta película sigue llamando la atención de los usuarios por su visión del futuro.

Avances tecnológicos que la película anticipó

Biometría

Actualmente, la identificación biométrica se ha convertido en una herramienta habitual para reforzar la seguridad de los celulares y las viviendas. Además, esta tecnología se utiliza en algunos controles migratorios de los aeropuertos para verificar la identidad de los viajeros.

La identificación biométrica se ha convertido en una herramienta habitual para reforzar la seguridad de los celulares y las viviendas. Foto: Getty Images

Esta innovación ya aparecía en Volver al futuro II, donde los personajes empleaban sus huellas dactilares para realizar pagos y abrir las puertas de sus casas.

Videollamadas

Aunque actualmente las videollamadas son habituales en el trabajo y la vida personal, a finales de la década de 1980 esta tecnología parecía sacada de la ciencia ficción. Si bien ya se había mostrado en 2001 con películas como ‘Odisea en el espacio’, ‘Volver al futuro II’ también la incorporó en una escena en la que Marty participa en una reunión laboral con su jefe a través de una pantalla.

Viviendas inteligentes

En 1989, Volver al futuro II mostró una de las funciones que hoy caracterizan a los hogares inteligentes: el manejo de la iluminación mediante comandos de voz.

Actualmente, asistentes virtuales como Alexa permiten encender y apagar las luces, así como controlar otros dispositivos con instrucciones verbales. Esta idea ya aparecía en la película, cuando la novia de Marty pronuncia la palabra “luces” al entrar a la vivienda y el sistema ilumina automáticamente el lugar.

Gafas inteligentes con realidad aumentada

Los visores de realidad mixta comenzaron a ganar protagonismo en el mercado con dispositivos como el Vision Pro de Apple, presentado en 2023 y lanzado en 2024. Sin embargo, décadas antes, ‘Volver al futuro II’ ya imaginaba una tecnología similar.

Esta idea también apareció en un episodio de ‘Los Simpson’ emitido en 2016. En la película, los hijos de Marty utilizan estos dispositivos para responder llamadas y consumir contenido multimedia.