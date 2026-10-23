La astronauta Christina Koch destacó el papel de la exploración espacial como una oportunidad para acercar a personas de diferentes países, culturas y formas de pensar.

Durante su intervención al recibir el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, defendió la capacidad de estas misiones para despertar un sentimiento de unión y recordó que sus efectos trascienden los avances científicos.

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La ingeniera estadounidense recibió el reconocimiento en medio de un llamado a fortalecer los vínculos entre las personas a través de la empatía, la confianza y la solidaridad.

Según explicó, los viajes tripulados al espacio no representan únicamente los intereses de las naciones que los hacen posibles, sino que despiertan el interés y la emoción de ciudadanos de todo el mundo.

La experiencia que cambió su forma de entender el espacio

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, uno de los recuerdos que compartió durante su discurso se remonta a su primera visita a España, poco después de terminar sus estudios universitarios.

En aquella ocasión conoció la noticia del accidente del transbordador espacial Columbia, una tragedia que conmocionó a la comunidad internacional y que marcó su manera de comprender la responsabilidad de quienes viajan fuera del planeta.

Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Foto: NASA

A partir de esa experiencia, Koch entendió que los astronautas representan mucho más que a sus países de origen: también llevan consigo a la humanidad.

Años después, cuando recibió la oportunidad de integrar una misión espacial, asumió el desafío con la convicción de que sus resultados debían tener un significado compartido.

Esa visión también estuvo presente en la preparación de Artemis II. La tripulación adoptó como principio que la misión debía representar a personas de distintas procedencias, más allá de sus diferencias políticas, educativas o económicas.

Koch recordó que, durante una conversación con su esposo mientras se encontraba en la misión, le comentó que estaba percibiendo cómo personas de distintos lugares comenzaban a sentirse parte de una misma experiencia.

Para ella, esa reacción demostró que la exploración espacial puede convertirse en un punto de encuentro incluso entre quienes tienen perspectivas muy diferentes.

Christina Koch, astronauta. Foto: Getty Images

“Hizo falta enviar a personas alrededor de la Luna para que el mensaje resultara lo suficientemente convincente y que el amor triunfara”, dijo“.

La astronauta sostuvo que el verdadero valor de estos proyectos no se limita a llegar más lejos en el espacio, sino que reside en su capacidad para despertar sentimientos compartidos. Desde su perspectiva, el desafío consiste en trasladar esa disposición a la vida en la Tierra y demostrar que es posible encontrar puntos en común pese a las diferencias.