WhatsApp deja poner una descripción bajo su nombre en los grupos: pasos para activar esta función

Los grupos de WhatsApp permiten mantener en contacto a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, cuando reúnen a numerosos participantes, puede ser difícil reconocer qué función cumple cada persona dentro de la conversación.

Sus contactos de WhatsApp pueden estar suplantados: si le llegó este mensaje, elimínelo antes de que lo estafen

Para facilitar su identificación, la aplicación cuenta con las etiquetas de miembro, una herramienta que permite añadir una breve descripción debajo del nombre de cada usuario y aclarar qué papel desempeña en el grupo.

Una de las particularidades de esta función es que las etiquetas son independientes para cada chat. De esta manera, un usuario puede identificarse según su cargo o responsabilidad en un grupo laboral.

La información también está disponible para todos los integrantes del grupo, incluidos quienes se unan posteriormente. La etiqueta aparece debajo del nombre del usuario tanto en las burbujas de los mensajes como en la lista de participantes, lo que facilita reconocer a cada miembro sin necesidad de preguntarle quién es o qué función cumple.

Imagen de referencia de mujer chateando por WhatsApp. Foto: Getty Images

¿Cómo agregar una etiqueta de miembro en WhatsApp?

Para utilizar esta herramienta, es necesario ingresar al grupo en el que se desea mostrar la descripción y acceder a la información de la conversación.

Primero, se debe abrir el chat grupal y pulsar el nombre del grupo para consultar sus detalles. Luego, hay que desplazarse hasta la lista de participantes y seleccionar la opción ‘Añadir etiqueta de miembro’.

Una vez allí, el usuario puede escribir la descripción que desea mostrar y pulsar ‘Guardar’ para aplicar los cambios. La etiqueta quedará vinculada únicamente a ese grupo, por lo que no modificará la información de perfil que aparece en otras conversaciones.

Imagen de referencia de logo de WhatsApp en el celular. Foto: 123rf

Si más adelante se necesita actualizar la descripción, WhatsApp también permite editarla. Para hacerlo, hay que ingresar nuevamente al grupo, pulsar su nombre y buscar el propio perfil en la lista de miembros. Después, se debe seleccionar ‘Editar etiqueta de miembro’, escribir la nueva información y guardar los cambios.

Asimismo, quienes ya no quieran mostrar esta descripción pueden eliminarla desde las opciones de configuración de su etiqueta dentro del grupo.