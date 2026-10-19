‘Dispositivos vinculados’ de WhatsApp: la función que conviene revisar para proteger sus conversaciones

Mantener el control de una cuenta de WhatsApp no depende únicamente de tener el celular a la mano. Una sesión que permanece abierta en otro equipo puede permitir el acceso a las conversaciones, por lo que revisar las conexiones asociadas a la aplicación es una medida útil para cuidar la privacidad.

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El riesgo de dejar una cuenta abierta en otro equipo

WhatsApp permite utilizar una cuenta desde computadores, tabletas y otros dispositivos mediante la opción “Dispositivos vinculados”. Esta herramienta facilita el acceso a los chats sin necesidad de utilizar constantemente el teléfono principal.

El problema aparece cuando una sesión queda abierta en un equipo ajeno o se vincula un dispositivo sin autorización. En esas circunstancias, la información privada podría quedar expuesta y, dependiendo de su contenido, facilitar engaños o amenazas.

Una sesión abierta en un computador ajeno podría exponer conversaciones privadas y facilitar posibles engaños. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, encontrar una conexión desconocida no significa necesariamente que alguien haya leído los mensajes. La función permite identificar sesiones que generan sospechas, pero no revela quién las utilizó ni qué conversaciones consultó.

Dónde encontrar la opción y qué revisar

La herramienta está disponible dentro de la aplicación y permite consultar los dispositivos asociados a la cuenta, así como su última actividad registrada.

En Android, es necesario abrir WhatsApp, pulsar los tres puntos de la esquina superior y seleccionar “Dispositivos vinculados”. En iPhone, la opción se encuentra en Configuración.

Si aparece un computador, navegador u otro equipo que no reconoce, puede seleccionarlo para cerrar la sesión correspondiente. De esta manera, se interrumpe el acceso desde ese dispositivo.

Medidas adicionales para proteger la cuenta

La revisión de las conexiones es solo una parte de la seguridad digital. WhatsApp también dispone de la verificación en dos pasos, una función que añade un PIN de seis dígitos al proceso de registro de la cuenta.

Además, es recomendable proteger el celular con un bloqueo de pantalla, evitar compartir los códigos de verificación y mantener instalada la aplicación oficial.

Estas medidas ayudan a reducir determinados riesgos, aunque no garantizan que una cuenta esté libre de intentos de fraude. Revisar periódicamente los dispositivos vinculados permite detectar accesos que no se reconocen y tomar decisiones para proteger la información personal.