Epic Games anuncia un cambio para Fortnite que los jugadores de Linux llevan años esperando

La compañía prepara una nueva versión de su sistema antitrampas para llevar el videojuego a Linux, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento y hay una limitación pendiente con Steam Deck.

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Durante años, los usuarios de Linux han tenido una barrera para jugar oficialmente Fortnite: la dificultad de garantizar que las partidas en línea tengan una protección contra las trampas comparable a la disponible en Windows. Epic Games busca cambiar ese panorama con una nueva versión de su tecnología de seguridad.

El anuncio coincide con la llegada en fase de prueba de una versión de Epic Games Launcher para Linux, desde la cual la compañía espera distribuir el videojuego cuando cumpla las condiciones necesarias. Por ahora, el juego todavía no está disponible oficialmente en ese sistema operativo.

Epic Games prepara una nueva versión de su sistema antitrampas

La solución se llamará Easy Anti-Cheat Linux v2. Según explicó Epic Games en su blog oficial, la tecnología anterior ya tenía compatibilidad con Linux, pero no ofrecía garantías de seguridad suficientes para algunos desarrolladores.

“Esto es lo que explica por qué Fortnite todavía no está disponible en Linux, pero llegará”, señaló la compañía al presentar la iniciativa.

Epic Games desarrolla un nuevo sistema para reforzar la seguridad de Fortnite en Linux. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Epic pretende acercar la protección de Linux a la de Windows mediante funciones de seguridad que ya existen en el sistema operativo. Entre ellas están el arranque seguro, que ayuda a verificar los componentes que se ejecutan al encender el computador, y la firma digital del núcleo del sistema, una forma de comprobar que ese componente no ha sido alterado.

“Vamos a reconstruir nuestra implementación antitrampas para Linux en EAC Linux v2”, explicó la empresa. El objetivo es probarla primero en Fortnite, ajustar su funcionamiento con partidas reales y, después de comprobar su eficacia, ofrecer las mejoras a otros desarrolladores.

Los jugadores deberán cumplir ciertas condiciones

El cambio también implica requisitos técnicos. Epic indicó que trabajará con los responsables de distintas distribuciones de Linux para facilitar que sus sistemas cumplan las condiciones de seguridad. Cuantas más las incorporen de manera predeterminada, menos usuarios tendrán que modificar la configuración de sus equipos.

Epic trabajará con los desarrolladores de Linux para reducir los ajustes que deberán hacer los jugadores. Foto: Adobe Stock

La empresa también aclaró que la nueva solución no instalará un módulo antitrampas equivalente al controlador que utiliza en Windows. En su lugar, aprovechará funciones de seguridad propias de Linux y un servicio que solo se ejecutará mientras esté abierto un juego protegido.

Steam Deck todavía queda pendiente

La llegada a Linux no garantiza, por ahora, que Fortnite pueda jugarse en Steam Deck, la consola portátil de Valve que utiliza SteamOS, basado en Linux.

“Steam Deck no admite las funciones necesarias para nuestra solución EAC v2, pero estamos hablando activamente con Valve y esperamos ofrecer compatibilidad en el futuro”, indicó Epic Games.

La compañía no ha anunciado una fecha de lanzamiento. Su siguiente paso será probar la tecnología y trabajar con los responsables de Linux antes de habilitar el acceso al videojuego.