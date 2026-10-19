La supuesta predicción de Baba Vanga sobre los extraterrestres: ¿qué ocurriría en noviembre de 2026?

A lo largo de la historia, diversas predicciones han intentado anticipar un posible contacto entre una civilización extraterrestre y la humanidad. En este contexto, las supuestas profecías de Baba Vanga volvieron a llamar la atención en redes sociales.

¿Qué ocurrirá el próximo 13 de noviembre de 2026? La predicción de 1960 que advirtió sobre el futuro de la humanidad

Vangelia Pandeva Gushterova, conocida como Baba Vanga, fue una mística de origen búlgaro que falleció en 1996. A lo largo de los años, sus seguidores le han atribuido predicciones relacionadas con acontecimientos históricos, conflictos internacionales y crisis sanitarias. Sin embargo, muchas de estas no cuentan con registros verificables que permitan establecer si realmente fueron dichas por ella.

Según versiones difundidas por medios internacionales, entre ellos el Daily Star, la supuesta profecía anticiparía un acontecimiento que podría transformar la percepción de la humanidad sobre su lugar en el universo. La versión que circula sostiene que una enorme nave espacial aparecería en la Tierra en noviembre de 2026; sin embargo, no precisa la fecha exacta, la hora ni el lugar en el que tendría lugar el supuesto avistamiento.

Los investigadores aclaran que no detectar tecnofirmas no significa que no exista vida inteligente. Foto: Getty Images

“Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y el mundo entero la verá”, habría dicho Vanga.

Aunque la versión viral sostiene que no se trataría de una señal de radio procedente del espacio, sino de un avistamiento directo con alcance mundial. Según estas versiones, el supuesto acontecimiento estaría marcado por la aparición de una enorme nave espacial que podría observarse a simple vista desde la Tierra.

Sin embargo, no hay registros fiables que demuestren que Baba Vanga haya pronosticado un encuentro con seres extraterrestres en noviembre de 2026. Por tanto, esta predicción no podría mostrarse como auténtica ni como un hecho sustentado en pruebas.

Baba Vanga. Foto: Instagram: @baba_____vanga_____

Aunque la supuesta profecía ha llamado la atención, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no ha confirmado la existencia de pruebas científicas que indiquen la llegada de una nave extraterrestre a la Tierra en noviembre de 2026.

Por otra parte, la agencia espacial estadounidense analiza los fenómenos anómalos no identificados (UAP), un término que engloba observaciones cuyo origen no ha podido establecerse de manera inmediata. No obstante, la NASA aclara que estos casos no constituyen, por sí mismos, una prueba de tecnología extraterrestre ni de la presencia de civilizaciones procedentes de otros planetas.

Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que exista vida más allá del planeta. La inmensidad del universo y los numerosos sistemas planetarios identificados por los científicos mantienen abierta esta posibilidad, aunque todavía no se haya encontrado evidencia definitiva que demuestre la existencia de vida extraterrestre.