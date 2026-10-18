Ya no tiene que limpiar las ventanas a mano: la innovadora tecnología que las deja relucientes en segundos

Limpiar las ventanas es una de las tareas más incómodas y, en algunos casos, riesgosas, especialmente cuando se trata de retirar el polvo y la suciedad acumulados en la parte exterior de los vidrios.

Por eso, es importante tomar precauciones para evitar accidentes. A esto se suma otro inconveniente frecuente: las manchas y los parches que quedan después de la limpieza e impiden que las superficies luzcan relucientes.

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Una de las causas más comunes de estas marcas es el uso excesivo de productos, como jabón o limpiavidrios. Cuando se aplican en grandes cantidades, pueden dejar residuos que, al secarse, forman una película visible sobre el cristal.

También es habitual utilizar materiales que sueltan pelusas o que conservan restos de detergente, suavizante o grasa. Aunque parezcan limpios, estos materiales pueden transferir residuos a las ventanas y dejar imperfecciones difíciles de quitar. Para evitarlo, los paños de microfibra son una buena alternativa.

Sin embargo, incluso cuando se siguen estas recomendaciones, los resultados no siempre son los esperados. Ante las dificultades que implica mantener los vidrios impecables, especialmente en lugares de difícil acceso, la tecnología ha comenzado a ofrecer otras soluciones para facilitar esta labor doméstica.

Así se ven los robots limpiacristales. Foto: Getty Images

Una de ellas son los robots limpiacristales, dispositivos diseñados para limpiar ventanas de manera automática mediante sistemas de succión y almohadillas o cepillos que ayudan a retirar el polvo y la suciedad.

Según el portal Foxtech Robotics, estos equipos incorporan sensores para detectar bordes y obstáculos, así como sistemas de navegación que les permiten desplazarse por las superficies. Algunos modelos también pueden manejarse mediante controles remotos o aplicaciones móviles.

Entre sus principales ventajas están el ahorro de tiempo y esfuerzo, la posibilidad de obtener resultados más uniformes y la reducción de los riesgos asociados con ventanas ubicadas a gran altura. No obstante, antes de elegir uno, conviene evaluar el tamaño y el tipo de los cristales, el método de limpieza, la potencia de succión y las funciones de navegación y seguridad que ofrece cada equipo.

Para obtener buenos resultados, también es necesario seguir las instrucciones del fabricante y realizar un mantenimiento periódico. La limpieza de las almohadillas o los cepillos y la eliminación de los residuos acumulados ayudan a conservar su funcionamiento y prolongar su vida útil.

Robot limpiando las ventanas. Foto: Getty Images

Asimismo, utilizar estos dispositivos con regularidad puede facilitar el mantenimiento de los vidrios y evitar que la suciedad se acumule en exceso.

De esta manera, este tipo de robots se presentan como una alternativa para quienes buscan simplificar esta tarea y mantener dichas superficies en mejores condiciones sin dedicar tanto tiempo y esfuerzo a su limpieza.