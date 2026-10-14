La nueva tecnología que cambiaría para siempre la cocina del hogar: ahorra tiempo y facilita cada preparación

La cocina es uno de los espacios más importantes del hogar, ya que allí se preparan los alimentos y se realizan tareas cotidianas relacionadas con su conservación y limpieza. Por eso, contar con electrodomésticos que faciliten estas labores se ha convertido en una necesidad para quienes buscan ahorrar tiempo y hacer más prácticas sus rutinas.

Ni secadora ni aire acondicionado: este es el electrodoméstico que consume hasta 10 veces menos energía

Ante esta demanda, la tecnología ha impulsado el desarrollo de equipos cada vez más avanzados, con funciones inteligentes y diseños multifuncionales que permiten realizar varias tareas con un solo aparato. De esta manera, es posible reducir el uso de utensilios y evitar la necesidad de acumular numerosos dispositivos en la cocina.

Las freidoras de aire, los hornos con programas automáticos y las neveras con controles digitales son algunos ejemplos de esta evolución. Estos equipos permiten regular la temperatura con mayor precisión, elegir opciones de acuerdo con cada preparación y, en determinados modelos, controlar algunas funciones desde el celular.

Además, la integración con aplicaciones móviles y sistemas de hogar inteligente ha ampliado sus posibilidades. Algunos electrodomésticos pueden enviar notificaciones, permitir ajustes a distancia o conectarse con otros dispositivos, lo que facilita el seguimiento de su funcionamiento sin necesidad de estar frente a ellos.

Sin embargo, entre las alternativas que han ganado popularidad se encuentra un aparato cuyas capacidades van más allá de las funciones habituales de una licuadora o una batidora: el robot de cocina multifunción.

Estos aparatos combinan motores, cuchillas y sistemas de calentamiento. Foto: Getty Images/Johner RF

De acuerdo con Kitchen Center, este electrodoméstico permite automatizar diferentes tareas culinarias en un solo equipo, como picar, mezclar, batir, triturar, amasar y cocinar al vapor. Su propósito es simplificar la preparación de los alimentos, reducir el tiempo dedicado a estas actividades y disminuir la cantidad de utensilios necesarios.

Para conseguirlo, estos aparatos combinan motores, cuchillas y sistemas de calentamiento. Dependiendo del modelo, también pueden incorporar pantallas digitales, temporizadores, controles de temperatura, balanzas integradas y programas automáticos que orientan al usuario durante la elaboración de distintas recetas.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de realizar varias preparaciones sin cambiar constantemente de utensilio. Asimismo, el control de los tiempos, las temperaturas y las velocidades ayuda a conseguir resultados más precisos. Algunos modelos incluyen recetas guiadas paso a paso, una característica útil para quienes tienen poca experiencia en la cocina o desean probar nuevas preparaciones.

Algunos equipos no solo permiten cocinar o conservar alimentos. Foto: Getty Images

Antes de elegir uno, conviene revisar aspectos como la potencia, la capacidad del recipiente, la variedad de funciones, la facilidad de uso y los accesorios incluidos. La decisión dependerá de las necesidades del hogar, la frecuencia con la que se cocina y el tipo de alimentos que se preparan habitualmente.

Así, el robot de cocina multifunción puede convertirse en un aliado para quienes buscan organizar mejor sus labores domésticas, preparar comidas caseras con menos esfuerzo y aprovechar el tiempo en otras actividades.