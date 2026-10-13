Epic Games anunció un cambio en su estrategia con la inteligencia artificial y explicó qué busca conseguir

Epic Games, la compañía responsable de Fortnite, anunció una transformación en su forma de desarrollar videojuegos mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Tim Sweeney, director ejecutivo de la empresa, explicó que la organización está reorientando el trabajo de sus desarrolladores para acelerar la incorporación de esta tecnología.

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El anuncio plantea un cambio en la manera en que la compañía busca crear videojuegos y herramientas para otros desarrolladores. Según Sweeney, la intención es aumentar la capacidad de producción y mejorar los resultados, en lugar de limitarse a reducir el personal.

Epic Games reorganiza a sus desarrolladores para acelerar el uso de la IA

A través de una publicación en la red social X, Sweeney señaló que la empresa está llevando a cabo ajustes internos para impulsar la utilización de inteligencia artificial en sus procesos de desarrollo.

La compañía está “reorganizando a los desarrolladores para reorientar sus esfuerzos y lograr la máxima aceleración en el uso de la IA”, escribió el directivo.

Tim Sweeney aseguró que la apuesta busca ampliar la capacidad creativa de los desarrolladores. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sweeney también explicó cuál es el propósito de esta transformación y aseguró que la iniciativa no busca simplemente producir lo mismo con menos trabajadores.

“El objetivo no es hacer lo mismo con menos gente, sino permitir que todos los que estamos aquí creemos más y mejores cosas”, continuó.

Con esta estrategia, Epic Games pretende aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para ampliar lo que sus equipos pueden desarrollar y mejorar los resultados de su trabajo.

El motor Unreal también hace parte de los planes de la compañía

La transformación anunciada por Epic Games no se limita a la creación de videojuegos. Sweeney también señaló que la empresa busca mejorar Unreal, su motor de desarrollo, una herramienta que proporciona software para que terceros puedan crear sus propios videojuegos.

Este sistema forma parte de la oferta tecnológica de la compañía y permite a otros desarrolladores trabajar en sus proyectos. Por ello, los cambios relacionados con la inteligencia artificial también podrían beneficiar a quienes utilizan estas herramientas.

Tim Sweeney aseguró que la inteligencia artificial permitirá desarrollar código y contenidos digitales con mayor rapidez. Foto: Bloomberg via Getty Images

Sweeney sostuvo que aumentar el uso de esta tecnología ayudará tanto a Epic Games como a sus clientes a “salir airosa creando mejor código y contenido más rápidamente”.

La declaración sitúa la inteligencia artificial como una herramienta para acelerar la producción de código y contenidos digitales, dos elementos fundamentales en el desarrollo de videojuegos.

El anuncio llega después de los despidos de más de 1.000 empleados

La decisión de reorganizar los equipos se conoce después de que Epic Games anunciara en marzo el despido de más de 1.000 empleados. En ese momento, la empresa atribuyó la medida al lento crecimiento de la compañía.

Este antecedente cobra relevancia en medio de las discusiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y las condiciones de trabajo de quienes participan en actividades creativas.

Epic Games anunció en marzo el despido de más de 1.000 empleados y lo atribuyó al lento crecimiento de la compañía. Foto: Getty Images

Sin embargo, Sweeney sostuvo que el objetivo de la nueva estrategia no es reemplazar el trabajo existente por una producción equivalente con menos personas, sino permitir que los equipos creen más y mejores contenidos.

El anuncio no implica, por sí solo, que la compañía haya comunicado una nueva ronda de despidos.

La inteligencia artificial genera debate entre los desarrolladores de videojuegos

La apuesta de Epic Games se produce en un contexto de discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en las industrias artísticas y creativas. En el sector de los videojuegos, la incorporación de estas herramientas plantea interrogantes sobre su utilidad, sus efectos en el trabajo y su papel en los procesos de creación.

Según la revista especializada PC Gamer, el 36 % de los desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos recurre a esta tecnología. En Japón, la proporción alcanza el 85 %.

Las cifras muestran una diferencia considerable en el uso de la inteligencia artificial entre los desarrolladores de ambos países, aunque no explican por sí solas las razones de esa distancia.

En este escenario, Epic Games busca acelerar la incorporación de estas herramientas tanto en sus propios procesos como en las soluciones que ofrece a terceros. La evolución de su estrategia permitirá observar cómo la compañía integra la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos y en la creación de contenidos digitales.

*Con información de AFP.