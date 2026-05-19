Epic Games le gana una guerra a Apple: ‘victoria’ trae de vuelta a Fortnite a la App Store

Después de años de tensiones y batallas legales, los usuarios de iPhone al fin tienen la noticia que esperaban: el famoso videojuego Fortnite ya se puede descargar de nuevo en la tienda oficial de Apple en todo el mundo.

Fortnite vuelve a Google Play a nivel global: Epic Games confirma su regreso tras cinco años de histórica disputa

Esto representa un momento importante en una de las batallas más visibles de la industria tecnológica, donde la empresa que creó el juego parece haber avanzado en su pelea por condiciones más justas para los desarrolladores.

“Fortnite está de vuelta en la App Store en todo el mundo para iPhones y iPads”, señaló Fortnite a través de su cuenta oficial de X.

Un conflicto que cambió las reglas del juego

Todo el problema comenzó en el año 2020 cuando Epic Games, el estudio estadounidense que cuenta con el respaldo de la gigante china Tencent, se enfrentó directamente al gigante tecnológico Apple por lo que consideraba cobros injustos. El punto principal de la discordia era la comisión del 30 % que Apple cobra por cada transacción realizada dentro de las aplicaciones.

Epic argumentó que este porcentaje era abusivo y que Apple utilizaba su poder para evitar la competencia, lo que se conoce técnicamente como prácticas antimonopolio (cuando una empresa intenta controlar todo el mercado sin dejar espacio a otros). Como consecuencia de este desafío, el juego fue expulsado de la tienda de aplicaciones, lo que dejó a millones de usuarios sin acceso directo durante casi cinco años.

¿Qué significa este retorno para los jugadores?

Con esta reapertura, los seguidores del título podrán disfrutar nuevamente de la famosa “batalla campal”. En este estilo de juego, una gran cantidad de personas compiten en un mismo escenario hasta que solo queda un único superviviente.

Además de la competencia, gran parte del atractivo de Fortnite reside en su economía interna. Los jugadores utilizan una moneda propia del juego para adquirir “cosméticos”, que son básicamente elementos visuales como ropa, mochilas o accesorios que sirven para personalizar la apariencia de sus personajes, pero que no afectan el rendimiento en las partidas.

El retorno de Fortnite también permitirá recuperar las compras de accesorios y elementos visuales para personalizar personajes. Foto: Adobe Stock

Aunque la noticia es positiva para la mayoría, el regreso no ha sido total ni está exento de retos. Por un lado, el juego todavía no ha vuelto a la tienda de aplicaciones en Australia, ya que Epic señala que Apple sigue aplicando condiciones que los tribunales habían declarado como ilegales en ese país.

Con este regreso a la App Store, que sigue al retorno que se había dado en Estados Unidos el año pasado, la empresa espera recuperar el impulso perdido tras media década de ausencia.