Mientras millones de personas siguen el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, otra historia se desarrolla bajo el suelo canadiense. Investigadores descubrieron que antiguas formaciones rocosas generan de manera continua hidrógeno blanco, un recurso energético natural que podría revolucionar la producción de energía limpia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el mundo.

El despertar del hidrógeno natural

A diferencia del hidrógeno que se produce en laboratorios usando combustibles fósiles —un proceso que suele contaminar—, el hidrógeno blanco se genera de forma espontánea en las profundidades de la Tierra.

Hasta hace poco, los científicos creían que este gas era escaso o difícil de atrapar, pero un estudio exhaustivo en minas de Canadá ha demostrado que fluye de manera constante y en cantidades masivas.

El hidrógeno blanco se forma de manera natural bajo tierra y no requiere combustibles fósiles para existir. Foto: Getty Images

Tan solo en una ubicación minera en Ontario, se estima una producción anual de más de 140 toneladas de este gas. Esto equivale a la energía necesaria para alimentar a más de 400 hogares durante todo un año.

Según la profesora Bárbara Sherwood Lollar, líder de la investigación: “Los datos de este estudio sugieren que existen oportunidades cruciales sin explotar para acceder a una fuente nacional de energía rentable producida a partir de las rocas que se encuentran bajo nuestros pies”.

¿Cómo se “fabrica” este gas bajo tierra?

Este fenómeno ocurre gracias a dos procesos químicos fascinantes que suceden cuando el agua entra en contacto con rocas antiguas:

Serpentinización: reacción química donde el agua subterránea interactúa con minerales específicos de la roca, transformándolos y liberando hidrógeno en el proceso. Radiólisis: proceso donde la radiación natural de las rocas “rompe” las moléculas de agua, separando el hidrógeno del oxígeno.

Estos procesos han estado ocurriendo durante miles de millones de años, alimentando incluso formas de vida microscópicas que habitan en la oscuridad profunda, lejos de la luz del sol.

Energía local para un mundo más limpio

Uno de los mayores desafíos del hidrógeno actual es su transporte, que es costoso y complejo; sin embargo, el descubrimiento del hidrógeno natural propone un modelo distinto: usar la energía justo donde se produce.

Dado que estas rocas se encuentran en gran parte de la corteza continental, muchas industrias y comunidades remotas podrían tener su propia fuente de energía bajo el suelo.

Al respecto, Sherwood Lollar destaca que este recurso: “Proporciona un recurso ‘hecho en Canadá’ que podría apoyar a los centros industriales locales y regionales y reducir su dependencia de la importación de combustibles a base de hidrocarburos”.

Una carrera global por la descarbonización

El interés por este gas no es casualidad. El mundo busca desesperadamente alternativas para dejar de depender del petróleo y el carbón, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno blanco aparece como una pieza clave en este rompecabezas.

Como señala la investigación: “Existe una carrera global para aumentar la disponibilidad de hidrógeno con el fin de descarbonizar y reducir los costes de la economía del hidrógeno actual”.

Gracias a estos nuevos hallazgos, “ahora comprendemos mejor la viabilidad económica de este recurso, que puede compararse con los depósitos de hidrógeno existentes en todo el mundo, tanto los ya conocidos como los que aún están por descubrir”, indica el estudio.

El hidrógeno blanco gana protagonismo en la búsqueda de alternativas al petróleo y al carbón. Foto: Adobe Stock

Este entusiasmo científico sugiere que lo que hoy se ve en Canadá es solo el principio de un mapa global de riqueza energética oculta que promete transformar el futuro.