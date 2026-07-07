Hoy juega Colombia vs. Suiza: esto es lo más buscado en Google antes del duelo por los cuartos de final

La Selección Colombia se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026. Con actuaciones sólidas y un juego convincente, el equipo logró clasificar a los octavos de final tras imponerse por 1-0 frente a Ghana, un resultado que desató la celebración de miles de aficionados.

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La emoción no solo se vivió en el estadio, donde se reunieron miles de hinchas, sino también en hogares, restaurantes y espacios públicos, donde los colores de la bandera colombiana fueron protagonistas durante el encuentro.

Ahora, la Tricolor se prepara para un nuevo reto. Este martes 7 de julio, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), enfrentará a Suiza en un partido que mantiene la expectativa de los aficionados, quienes esperan que el equipo continúe avanzando en la competencia y se acerque al sueño de conquistar el título.

De cara a este compromiso, las búsquedas relacionadas con la Selección Colombia han aumentado considerablemente en Google. Entre las principales consultas de los usuarios se encuentran los detalles del partido, como la fecha, la hora y el escenario del encuentro, que se disputará en Vancouver, Canadá.

Interés por el partido dispara las consultas en Google. Foto: Getty Images

Otro de los temas que más despierta interés son los pronósticos sobre el resultado. Desde predicciones hechas por videntes hasta análisis realizados con inteligencia artificial han circulado ampliamente en internet. En el caso de la IA, las proyecciones se basan en el análisis de estadísticas, el rendimiento de los equipos y otros datos, lo que ha despertado la curiosidad de quienes buscan conocer qué podría ocurrir en el compromiso y cuál selección tendría mayores posibilidades de clasificar a los cuartos de final.

Asimismo, muchos aficionados quieren saber dónde ver el partido en vivo. En este punto, es recomendable utilizar únicamente plataformas y canales oficiales, ya que ofrecen mayores garantías en materia de seguridad y protección de los datos personales. Aunque existen sitios que prometen transmitir el encuentro de forma gratuita, en muchos casos pueden representar riesgos para la privacidad de los usuarios o no ofrecer una transmisión confiable.

Google revela qué es lo que más buscan los hinchas antes del Colombia vs. Suiza. Foto: FIFA via Getty Images

Entre las opciones disponibles se encuentran servicios de streaming como Disney+ y Paramount+, que incluyen la transmisión de varios partidos del torneo. De igual forma, canales de televisión nacionales como Caracol TV y RCN también emitirán el encuentro. Si la transmisión se sigue por internet, es aconsejable contar con una conexión estable para evitar interrupciones durante el partido.

Otra de las preguntas más frecuentes es cuándo volvería a jugar Colombia en caso de conseguir la clasificación. Si derrota a Suiza, la Selección disputaría los cuartos de final el sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), frente al ganador de la llave entre Argentina y Egipto.