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¿Su cuenta de Google está casi llena? Este cambio en Android podría hacer que se quede sin espacio antes de lo esperado

La compañía asegura que el objetivo del cambio es unificar el almacenamiento de la cuenta de Google.

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Redacción Tecnología
7 de julio de 2026 a las 8:53 a. m.
La actualización también incorpora nuevas herramientas para administrar las copias de seguridad.
La actualización también incorpora nuevas herramientas para administrar las copias de seguridad. Foto: Anadolu via Getty Images

Las copias de seguridad o backup de los teléfonos Android empezarán a descontarse del almacenamiento gratuito de la cuenta de Google a partir de julio.

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Hasta ahora, Google ofrecía 15 GB de almacenamiento gratuito que se compartían entre servicios como Google Fotos, Gmail y Google Drive. Sin embargo, con este cambio también se contabilizarán los datos almacenados en las copias de seguridad de los dispositivos Android.

Esto significa que archivos como los mensajes de texto, el historial de llamadas, la configuración del dispositivo y otros datos respaldados ocuparán parte del espacio disponible en la cuenta del usuario.

“La copia de seguridad de Android permite guardar los datos del móvil en la cuenta de Google para que el usuario pueda restaurarlos o configurar un nuevo dispositivo”, explicó un portavoz de la compañía al medio especializado 9to5Google. Según indicó, este cambio supondrá un consumo promedio de unos 40 MB adicionales de almacenamiento por usuario.

Existe la opción de liberar espacio, lo que permite seguir utilizando los servicios sin interrupciones.
Google modifica la forma en que administra el almacenamiento gratuito de sus cuentas. Foto: Getty Images

De acuerdo con el mismo medio, la medida comenzará a aplicarse a partir de este martes 7 de julio.

La opción para realizar copias de seguridad aparece durante la configuración inicial del teléfono, cuando Google pregunta al usuario si desea guardar automáticamente sus datos en la nube. Según la página de soporte de la compañía, el respaldo puede incluir el historial de llamadas, contactos, mensajes SMS, MMS y RCS, ajustes del dispositivo y datos de determinadas aplicaciones.

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Hasta ahora, las copias de seguridad de Android no ocupaban espacio dentro del almacenamiento gratuito. Foto: Composición de SEMANA con imagen generada por Grok y Getty

Esta función también puede activarse o gestionarse desde los ajustes del teléfono, buscando la opción “Copia de seguridad” o “Backup”.

Además del cambio en el almacenamiento, Google anunció mejoras en este servicio. Entre ellas, incorporó nuevos controles que permiten a los usuarios elegir qué datos y qué aplicaciones desean incluir en la copia de seguridad, ofreciendo un mayor control sobre el contenido almacenado en la nube.

*Con información de Europa Press