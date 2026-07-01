Google alerta y cuestiona las nuevas reglas de la UE: podrían poner en riesgo millones de celulares

Google volvió a mostrar su preocupación frente a las nuevas exigencias regulatorias de la Unión Europea y advirtió que su implementación podría tener consecuencias para la seguridad de millones de usuarios de celulares Android. La compañía sostiene que compartir información de su buscador con terceros y abrir funciones clave del sistema operativo a servicios de inteligencia artificial rivales aumentaría el riesgo de fraudes y ciberataques.

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Las observaciones de la empresa llegan mientras la Comisión Europea evalúa si Google cumple con las obligaciones establecidas por la Ley de Mercados Digitales (DMA), una normativa diseñada para impulsar la competencia entre las grandes plataformas tecnológicas.

Las exigencias de la Unión Europea a Google

En abril de este año, la Comisión Europea pidió a Google facilitar el intercambio de datos de Google Search con empresas que desarrollan motores de búsqueda. La medida contempla compartir información relacionada con el posicionamiento de resultados, consultas, clics y visualizaciones para que otros servicios puedan mejorar su funcionamiento y competir en igualdad de condiciones.

Además, el organismo europeo solicitó que Android permita a servicios de inteligencia artificial de terceros acceder a funciones esenciales del sistema operativo con las mismas posibilidades que las herramientas desarrolladas por Google, entre ellas Gemini.

La UE quiere que otras inteligencias artificiales tengan el mismo acceso que Gemini en Android Foto: Getty Images / Canva

El propósito de estas medidas es que asistentes de IA de otras compañías puedan interactuar con las aplicaciones instaladas en los dispositivos Android y ejecutar acciones como enviar correos electrónicos, realizar reservas o pedir comida desde distintas plataformas.

Estas obligaciones hacen parte de la Ley de Mercados Digitales (DMA), vigente desde 2024, que busca limitar el poder de las grandes tecnológicas y favorecer una competencia más equilibrada en el mercado digital.

Google advierte sobre posibles riesgos para la seguridad

La Comisión Europea tiene previsto pronunciarse antes del próximo 27 de julio sobre el cumplimiento de estas exigencias por parte de Google. Mientras tanto, la empresa manifestó públicamente sus preocupaciones.

Heather Adkins, vicepresidenta de Seguridad e Ingeniería de Google, aseguró en declaraciones a Wired que las medidas podrían traducirse en un “aumento significativo del fraude en Android en la UE” en poco tiempo.

Google advierte que los cambios en Europa pondrían a prueba la seguridad de Android Foto: Getty Images

La directiva explicó que “los estafadores son creativos e informados” y advirtió que, tras la entrada en vigor de las nuevas obligaciones, podrían pasar apenas unas semanas “antes de empezar a ver un aumento del fraude en Europa”.

Según Google, otra de las inquietudes está relacionada con el intercambio de datos de búsqueda. La compañía considera que el sistema de anonimización planteado por la Unión Europea no garantiza que la información permanezca completamente protegida frente a actores malintencionados.

La preocupación por los datos de búsqueda

Las advertencias de Google también se apoyan en investigaciones realizadas por sus equipos de privacidad y seguridad, documentos a los que, según Wired, tuvo acceso el medio.

De acuerdo con esos análisis, las técnicas de anonimización propuestas por la Comisión Europea presentan “debilidades profundas”, por lo que sería necesario publicar los datos con “niveles muchos más altos de granularidad”, incrementando el riesgo de que puedan ser identificados.

En ese contexto, David Lewis, director de asesoramiento de privacidad de Google para Europa, Oriente Medio y África, afirmó: “Si Google tiene o no un interés personal es irrelevante para la cuestión de si las preguntas más privadas de millones de personas pueden acabar en manos de alguien que no conocen y que nunca esperaron que viera sus búsquedas”.

Por su parte, Heather Adkins insistió en que, una vez la compañía entregue esos datos, perderá la posibilidad de garantizar su protección. “Si eres una pequeña ‘startup’ europea y obtienes estos datos de Google, te van a hackear, y esa es la realidad de la situación”, concluyó.

*Con información de Europa Press.