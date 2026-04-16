A partir del año 2027, el mercado de la telefonía móvil en España y el resto de la Unión Europea deberá ajustarse a un estricto marco legal que promete cambiar la relación entre los usuarios y sus dispositivos. Esta nueva normativa significa un cambio de paradigma que busca priorizar la durabilidad frente al consumo efímero.

El regreso de las baterías extraíbles

Uno de los puntos más disruptivos de la regulación aprobada por Bruselas es la gestión de la energía. Los fabricantes ya no podrán diseñar terminales con componentes sellados de forma inaccesible.

Desde 2027, las baterías deberán ser diseñadas para que cualquier consumidor, sin necesidad de herramientas sofisticadas o conocimientos técnicos avanzados, pueda sustituirlas por su cuenta.

A partir de 2027, los fabricantes deberán permitir que las baterías puedan reemplazarse fácilmente por los usuarios. Foto: Getty Images

Además de la facilidad de cambio, se exigirá que estos componentes posean una mayor resistencia, garantizando un rendimiento óptimo tras un número elevado de ciclos de carga. El objetivo final es que un fallo en la autonomía de la batería deje de ser la excusa principal para desechar un terminal que todavía es funcional.

Guerra abierta contra la obsolescencia: piezas y software garantizados

La estrategia europea para una economía circular va mucho más allá de la batería. El nuevo reglamento de ecodiseño obliga a las marcas a combatir la obsolescencia programada desde dos frentes clave: el hardware y el software.

Por un lado, las compañías tecnológicas tendrán que asegurar que las piezas de repuesto estén disponibles en el mercado durante un periodo de tiempo prolongado, facilitando así las reparaciones a largo plazo.

Las empresas deberán garantizar piezas de repuesto disponibles por más tiempo para facilitar reparaciones. Foto: Getty Images

Por otro lado, se establece la obligatoriedad de ofrecer actualizaciones de sistema y seguridad durante un tiempo mínimo garantizado. Con esto, se pretende evitar que los teléfonos queden inservibles por falta de soporte digital, extendiendo su vida útil más allá de lo que estamos acostumbrados en la actualidad.

Reciclaje de baterías se consolida como estrategia para el uso eficiente de recursos en la transición energética

Hacia un modelo tecnológico que respete el planeta

Esta medida responde a una necesidad urgente de reducir la huella ecológica de la industria tecnológica. El ritmo frenético de renovación de smartphones genera anualmente toneladas de residuos electrónicos y una presión insostenible sobre los recursos naturales escasos.

La Unión Europea busca con este movimiento que el sector se encamine hacia un modelo más eficiente y menos contaminante.

Aunque el marco legal ya está definido, las empresas del sector disponen de un margen de maniobra hasta 2027 para reestructurar sus procesos de fabricación y diseño. A partir de esa fecha, cualquier dispositivo que no cumpla con estos criterios de sostenibilidad y reparabilidad tendrá prohibida su comercialización en territorio comunitario.