El video de dos esferas rojas en el cielo desconcierta a Estados Unidos: “FBI considera creíbles a los testigos”

La reciente publicación de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) en Estados Unidos volvió a generar debate en redes sociales. Uno de los casos que ha recibido atención es el identificado como “FBI-UAP-PR004, Northeastern Orb Sighting, 2025”, pues fue compartido por la Casa Blanca a través de X y muestra dos extrañas esferas luminosas desplazándose en el cielo.

Inquietante video difundido por EE. UU. fue reposteado por la Casa Blanca y el Pentágono confirmó que es real

Según la descripción oficial divulgada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el hecho ocurrió en julio de 2025 y fue observado por dos personas en una zona poco poblada del noreste del país. Las imágenes, grabadas con un iPhone 14 Pro Max, forman parte de los nuevos materiales divulgados por las autoridades.

Una esfera roja con un centro similar a un “sol” de plasma

De acuerdo con la explicación oficial, el incidente comenzó cuando un hombre regresaba de trabajar y observó una intensa luz en su patio trasero.

El informe señala que la luz flotaba a varios metros del suelo y fue descrita por los testigos como una “esfera roja brillante” de aproximadamente un metro de diámetro.

Uno de los detalles más llamativos del relato es la apariencia del objeto. Según el documento, “el centro de la esfera roja parecía ser un ‘sol’ de plasma blanco del tamaño de una pelota de baloncesto”.

Mientras observaban el fenómeno, los testigos aseguraron que la esfera comenzó a elevarse lentamente. Poco después apareció un segundo objeto idéntico sobre la primera esfera, en el que en el video pareciera que se ven dos ojos rojos en el cielo.

Las dos esferas parecían moverse juntas

Tras sacar su iPhone 14 Pro Max, el testigo comenzó a registrar el evento. El Departamento de Guerra explicó que las dos esferas avanzaron por encima de una línea de árboles cercana mientras mantenían un comportamiento que llamó la atención de quienes las observaban.

Según la descripción oficial, los objetos se desplazaban de forma “silenciosa y suave” y parecían actuar de manera coordinada.

Los testigos describieron el movimiento “como si volaran en formación o estuvieran atadas entre sí”, una característica que ha despertado numerosas especulaciones desde que el video fue difundido públicamente.

El informe también indica que ambos objetos continuaron avanzando hasta alejarse del lugar.

Los testigos aseguran que las esferas se fusionaron

Uno de los momentos más extraños del relato ocurrió cuando las luces estaban a punto de desaparecer de la vista.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades estadounidenses, “cuando las esferas desaparecieron de la vista, ambos testigos las vieron fusionarse”.

El caso resulta aún más llamativo porque ocurrió a menos de 25 millas de distancia de otros avistamientos incluidos en los nuevos archivos UAP, entre ellos los conocidos como “Esferas Triangulares”, “Rotación de la Esfera Roja” y “Esferas sobre el Estanque”.

El FBI considera creíbles a las personas que informaron sobre este extraño episodio, según el informe oficial. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Finalmente, el Departamento de Guerra destacó que la descripción del incidente proviene de declaraciones entregadas al Buró Federal de Investigaciones. Además, subrayó que “el FBI considera creíbles a las personas que informaron sobre este evento”.

Pese a la publicación de las imágenes y a la valoración positiva de los testigos por parte de las autoridades federales, el Gobierno estadounidense no ha ofrecido una explicación definitiva sobre la naturaleza de las dos esferas rojas observadas en el cielo.