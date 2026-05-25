El interés por lo que se conoce como ovnis ha alcanzado un punto crítico luego de que, recientemente, el gobierno estadounidense recibiera más de mil millones de visitas (en apenas dos semanas) en página sobre ovnis.

Tim Burchett, representante de EE. UU. dio declaración que sacude la nueva tanda de archivos OVNI: “Nos han mentido todos estos años”

Este fenómeno no es casualidad; responde a una nueva política llamada PURSUE (Sistema Presidencial de Apertura y Reporte de Encuentros Anómalos), que busca sacar a la luz millones de documentos que estuvieron guardados bajo llave durante décadas.

El cambio de nombre: de OVNI a UAP

Para empezar a entender estos archivos, hay que saber que el gobierno ya no usa el término “ovni”. Ahora se refiere a ellos como UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados).

Una imagen, sin fecha, sin ubicación y con partes borradas. Así reportó el FBI su caso de UAP. Foto: WAR - Estados Unidos

Este cambio busca ser más preciso y científico, alejándose de las películas de ciencia ficción para enfocarse en objetos o luces que, simplemente, la tecnología actual no logra explicar de forma definitiva.

Misterios en las profundidades y en el aire

Entre el material más impactante de la segunda tanda de archivos desclasificados se encuentran videos que desafían las explicaciones simples.

🛸OVNI 🛸UAP



Objeto cerca de un Sub, el objeto entra y sale del agua. Marzo del 2022 pic.twitter.com/1tbWFPkVhn — Extraterrestre (@Microfox_) May 22, 2026

Esferas bajo el agua: Un video de 2022 muestra objetos circulares entrando y saliendo del mar cerca de un submarino. Aunque a veces estos objetos resultan tener diferentes interpretaciones, este caso sigue catalogado como “no resuelto”.

Un video de 2022 muestra objetos circulares entrando y saliendo del mar cerca de un submarino. Aunque a veces estos objetos resultan tener diferentes interpretaciones, este caso sigue catalogado como “no resuelto”. El derribo en el lago Hurón: Se desclasificaron detalles sobre un objeto derribado en 2023 con un misil AIM-9X (un proyectil de alta tecnología que persigue el calor). Aunque algunos expertos sugieren que podría haber sido solo un globo de aficionados, el hecho de que se usara armamento militar para detenerlo aumentó el misterio.

Se desclasificaron detalles sobre un objeto derribado en 2023 con un misil AIM-9X (un proyectil de alta tecnología que persigue el calor). Aunque algunos expertos sugieren que podría haber sido solo un globo de aficionados, el hecho de que se usara armamento militar para detenerlo aumentó el misterio. Encuentros cercanos con helicópteros: Un oficial de inteligencia relató cómo dos grandes esferas de luz se encendieron junto a su aeronave, emitiendo un resplandor blanco y amarillo que los aviones de identificación no pudieron rastrear.

Astronautas y visiones en el espacio

Los archivos no solo se limitan a la Tierra. Entre los documentos hay audios de la misión Apolo 12 de la Nasa, de 1969. En ellos, los astronautas describen haber visto luces extrañas y tenido experiencias inusuales mientras dormían en su trayecto espacial.

Hace más de 50 años los astronautas ya reportaban fenómenos extraños en el espacio. Los audios acaban de salir. Foto: WAR - Estados Unidos

Estos testimonios inéditos añaden una capa histórica a la investigación, mostrando que estos fenómenos han acompañado a los exploradores espaciales desde hace más de 50 años.

Por ahora, el Departamento de Guerra ha sido claro: no hay pruebas de que estos objetos sean de origen extraterrestre, pero admiten que tienen muchos casos donde los datos simplemente no alcanzan para dar una respuesta lógica. La búsqueda de la verdad, según los comunicados oficiales, apenas comienza.