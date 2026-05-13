Congresista Tim Burchett asegura que existe un misterioso objeto submarino en el océano: “Es tan grande como un campo de fútbol”

Tras la desclasificación de archivos relacionados con los fenómenos anómalos no identificados (FANI), aumentaron las teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Ante esto, el congresista estadounidense Tim Burchett habría señalado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tendrían registros de un enorme objeto no identificado capaz de desplazarse a gran velocidad bajo el océano.

Salen a la luz registros inéditos del Pentágono sobre ovnis que revelan misteriosas luces en el cielo

“Me dicen que algo se mueve a cientos de kilómetros por hora bajo el agua, tan grande como un campo de fútbol (...) Este es un caso documentado y un almirante me está contando estas cosas”, señaló el congresista de Tennessee al excongresista republicano Matt Gaetz.

Además, el congresista estadounidense aseguró que posibles entidades extraterrestres podrían estar ocultas en “bases submarinas” ubicadas cerca de las Bahamas. Incluso, según lo informado por Daily Star, un miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes encargado de investigar reportes sobre ovnis, afirmó que estas supuestas formas de vida habitarían zonas profundas del océano que aún no han sido exploradas ni monitoreadas completamente.

Tim Burchett, congresista de EE. UU., sobre los archivos OVNIS. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Burchett aseguró que miembros de la Marina de Estados Unidos han reportado persecuciones a supuestas naves submarinas capaces de desplazarse a velocidades muy superiores a las que alcanza actualmente la tecnología militar. Según explicó, estos objetos tendrían maniobras que superan la tecnología militar actual.

El político, reconocido por sus declaraciones sobre un presunto encubrimiento gubernamental relacionado con ovnis y vida extraterrestre, afirmó que la existencia de otras civilizaciones no debería descartarse debido a “la inmensidad del gran universo de Dios”. Para Burchett, es posible que existan entidades con un nivel tecnológico mucho más avanzado que el de la humanidad.

Foto de referencia sobre un ovni bajo el océano. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pese a sus afirmaciones, el congresista señaló que no considera que estas supuestas formas de vida representen una amenaza para las personas. Incluso aseguró que, si realmente contaran con capacidades tan avanzadas, “nos habrían aniquilado hace mucho tiempo”. Hasta ahora, no se han presentado pruebas concluyentes que confirmen la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra.

Científicos advierten que este continente podría dividirse en el futuro y transformar el mapa mundial

No es la primera vez que el congresista estadounidense genera controversia por sus declaraciones sobre vida extraterrestre y supuestos encubrimientos oficiales. En diferentes entrevistas, el político afirmó que el gobierno de Estados Unidos ocultaría información relacionada con fenómenos aéreos no identificados y, en 2023, aseguró que las autoridades habrían recuperado una presunta nave ovni junto con posibles seres vinculados a este hallazgo.