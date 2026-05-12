Salen a la luz registros inéditos del Pentágono sobre ovnis que revelan misteriosas luces en el cielo

Buzz Aldrin observando una “fuente de luz bastante brillante” a bordo del Apolo 11. Un objeto misterioso realizando “giros de 90 grados” a gran velocidad. Un objeto de intenso brillo ejecutando espirales sobre los cielos de Kazajistán.

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Esos son algunos de los detalles contenidos en un nuevo lote de archivos sobre UAP –siglas en inglés de Unidentified Anomalous Phenomena, o “fenómenos anómalos no identificados”, el término oficial que el gobierno estadounidense utiliza hoy en lugar del popular OVNI– que el Pentágono comenzó a publicar este viernes, 8 de mayo, en el marco de una iniciativa de desclasificación impulsada por el presidente Donald Trump.

Trump y la desclasificación de archivos UAP

Aunque el Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de los documentos, Trump volvió a poner el tema en el centro de atención hace meses al anunciar un gran volcado de archivos sobre UAP.

“Mientras que administraciones anteriores no han sido transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?’ ¡Diviértanse y disfrútenlo!”, escribió Trump el viernes en una publicación de Truth Social.

Donald Trump y la revelación de los archivos ovnis Foto: Getty Images / Departamento de Guerra de EE. UU.

La administración republicana de Trump afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones con la información contenida en los archivos, que incluye antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA de vuelos tripulados al espacio.

El nuevo sitio web del Pentágono que alberga los documentos sobre fenómenos anómalos no identificados tiene un marcado aire retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores desplegadas de forma destacada en la página y declaraciones mostradas en una tipografía similar a la de una máquina de escribir.

Los archivos recogen casos que el gobierno considera sin resolver, es decir, que por diversas razones no pudieron explicarse con certeza. El Pentágono describió los archivos como nuevos y “nunca antes vistos”, aunque algunos habían sido divulgados públicamente años atrás.

Un operador militar estadounidense reportó un fenómeno anómalo no identificado durante una misión en el espacio aéreo africano. Foto: DW

Los expertos piden cautela ante la publicación de los nuevos archivos y advierten que los videos sobre fenómenos anómalos no identificados suelen ser mal interpretados y tergiversados por quienes no están familiarizados con la tecnología militar.

Un informe del Pentágono de 2024 refutó las afirmaciones de que el gobierno estadounidense haya recuperado tecnología extraterrestre o confirmado evidencia de vida alienígena.

Obama y extraterrestres: “El gobierno es pésimo guardando secretos”

Barack Obama ya había generado polémica recientemente al responder “son reales” cuando el podcaster Brian Tyler Cohen le preguntó sobre la existencia de extraterrestres. Sin embargo, el exmandatario aclaró de inmediato que nunca había visto evidencia de ello y que no existía ninguna instalación secreta “a menos que haya una enorme conspiración”.

Más recientemente, durante una entrevista con Stephen Colbert en The Late Show, Obama volvió a restar credibilidad a las teorías sobre secretos gubernamentales. “Una de las cosas que aprendes como presidente es que el gobierno es pésimo guardando secretos”, bromeó. Luego añadió que, si realmente existieran pruebas concluyentes de vida alienígena, algún guardia ya se habría tomado una selfie con un extraterrestre y se la habría enviado a su novia.

Con todo, los archivos publicados, que incluyen un compendio de videos, otras imágenes y testimonios, seguramente avivarán aún más la especulación entre quienes creen que no estamos solos en el universo.

Los avistamientos más llamativos de los documentos

Uno de los documentos más llamativos es un cable del Departamento de Estado de la embajada de EE. UU. en Tayikistán, de 1994, que detalla cómo un piloto tayiko y tres estadounidenses vieron un fenómeno anómano no identificado de intenso brillo mientras volaban en un avión sobre Kazajistán.

El objeto, según el cable, “realizaba giros de 90 grados, espirales y maniobras en círculos a gran velocidad”.

El FBI recreó gráficamente los testimonios de testigos que en septiembre de 2023 reportaron un objeto elipsoide metálico de color bronce que emergió de una luz brillante en el cielo y desapareció de forma instantánea. Foto: DW

No es el único caso de objetos con movimientos erráticos citado en la publicación de documentos. Un informe militar del mar Egeo de 2023 mencionó un fenómeno anómalo no identificado que volaba justo sobre la superficie del océano y realizaba “múltiples giros de 90 grados a una velocidad estimada de 80 mph” (129 km/h).

Una entrevista con un funcionario de inteligencia de EE. UU. detalla un incidente ocurrido el año pasado en el que el funcionario, durante una búsqueda en helicóptero, se encontró con un orbe “superhirviente” suspendido sobre el suelo, que recorrió unos 32 kilómetros a gran velocidad, y luego avistó cuatro o cinco orbes más que se encendían y apagaban.

En un informe de debriefing de los tripulantes del Apolo 11 de 1969, el astronauta Aldrin recordó haber visto varios objetos inusuales, como un objeto de “considerable tamaño” cerca de la Luna y una “fuente de luz bastante brillante” que la tripulación consideró que podría ser un láser.

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Un documento detalla una entrevista del FBI con alguien identificado como piloto de dron que, en septiembre de 2023, reportó haber visto un “objeto lineal” con una luz lo suficientemente brillante como para “ver bandas dentro de la luz” en el cielo.

“El objeto fue visible durante cinco a diez segundos y luego la luz se apagó y el objeto desapareció”, según la entrevista del FBI.

Otro archivo es una fotografía de la NASA de la misión Apolo 17 de 1972 que muestra tres puntos en formación triangular. El Pentágono señala en un pie de foto adjunto que “no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, pero que un nuevo análisis preliminar indicó que podría tratarse de un “objeto físico”.

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Videos militares de UAP y décadas de avistamientos

Los documentos incluyen más de 20 archivos de video que muestran objetos no identificados captados por sensores militares en lugares que van desde Siria y Japón hasta América del Norte.

Publicación de archivos de OVNIS en Estados Unidos Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Los objetos van desde puntos de movimiento rápido captados a distancia hasta un objeto con forma de balón de fútbol americano avistado sobre el Mar de China Oriental en 2022. El video más reciente es del 1 de enero de este año y parece mostrar dos luces circulares volando contra un fondo negro oscuro en América del Norte.

Varios archivos incluyen videos militares de los últimos años que muestran pequeños puntos ambiguos moviéndose sobre los paisajes de Irak, Siria y los Emiratos Árabes Unidos. Los objetos blancos a veces cruzaban la pantalla en menos de un segundo, mientras que otros se deslizaban lentamente por el aire o eran seguidos por la cámara.

Otros archivos incluyen informes escritos de miembros del servicio militar de EE. UU. que vigilaban ubicaciones en Oriente Medio. Un informe describía un objeto con “forma de pelota hinchable” que viajaba a 483 mph (777 km/h) de manera constante durante al menos siete minutos sobre Siria en 2023.

Posteriormente se determinó que el objeto era inofensivo.

Una imagen infrarroja captó en septiembre de 2025 un objeto no identificado sobrevolando el oeste de Estados Unidos. Foto: DW

Entre los archivos hay cientos de páginas que detallan avistamientos reportados desde la década de 1940. Un informe de 1948 de aviadores estadounidenses en los Países Bajos expresaba preocupación por los repetidos avistamientos de platillos volantes. Sus homólogos suecos también los vieron y consideraron que no provenían de “ninguna cultura conocida actualmente en la Tierra”, señalaba el informe.

Un video militar que rápidamente captó la atención el viernes parece mostrar una aeronave con forma de estrella de ocho puntas serpenteando por el aire. El video, grabado en 2013 en Oriente Medio, probablemente no sea más que un motor de avión a reacción caliente produciendo un patrón de difracción en la cámara, dijo Sean Kirkpatrick, exdirector de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, que investiga los fenómenos anómalos no identificados.

Kirkpatrick dijo que no hay nada inesperado en la publicación y advirtió que sin análisis “solo servirá para alimentar más especulación, conspiración y pseudociencia de aficionados”.

Los avistamiento ovnis han sido objeto de interés durante años. Foto: Getty Images

Trump ha publicado anteriormente registros relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. que revelaron poco más de lo que ya se sabía.

Congreso y grupos civiles exigen más transparencia

El Pentágono ha estado trabajando en la desclasificación de documentos relacionados con UAP durante años, y el Congreso creó una oficina en 2022 para desclasificar material. Su informe inaugural de 2024 reveló cientos de nuevos incidentes con fenómenos anómalos no identificados, pero no encontró evidencia de que el gobierno estadounidense haya confirmado alguna vez el avistamiento de tecnología extraterrestre.

Un pequeño grupo de republicanos en el Congreso ha presionado por una mayor transparencia, acusando al Pentágono de retener documentos. Una carta de marzo de la representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, exigió 46 videos sobre UAP identificados por denunciantes. Luna dijo el viernes que esos videos serán publicados más adelante por el Pentágono.

El representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, agradeció a Trump por “cumplir su palabra” en materia de transparencia y divulgación.

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“Me gustaría recordarle a la gente que la transparencia no ocurrirá toda de una vez, llevará tiempo”, dijo Burchett en un comunicado.

Otros aprovecharon la publicación del viernes para impulsar una mayor transparencia sobre lo que el gobierno sabe acerca de los fenómenos anómalos no identificados.

La Fundación Sol, un grupo de investigación centrado en dichos fenómenos, presionó por la aprobación de legislación que obligue a realizar una revisión “exhaustiva” de los registros clasificados sobre el tema “con el objetivo de brindar a los estadounidenses la verdad completa sobre el conocimiento gubernamental de larga data y los programas relativos a tecnologías y vehículos de origen no humano”.

“Si bien el nuevo paso de hoy hacia la divulgación completa del conocimiento gubernamental sobre los fenómenos anómalos no identificados es bienvenido, aún quedan muchos más por dar para poner fin a las décadas de secretismo con las que se mantuvo al pueblo estadounidense en la oscuridad”, dijeron Peter Skafish, director ejecutivo de la fundación, y el contraalmirante retirado Tim Gallaudet, exadministrador en funciones de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica.

*Con información de DW.