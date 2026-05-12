Preocupación por un cambio silencioso en el océano Índico: el fenómeno que podría alterar el equilibrio de la Tierra

Aunque muchas veces se considera que los océanos permanecen estables frente a los cambios del clima, científicos han detectado transformaciones silenciosas que podrían tener impacto global. Una de las más preocupantes ocurre en el sur del Océano Índico, donde desde hace décadas se registra una disminución gradual en los niveles de salinidad.

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Los investigadores advierten que este fenómeno no es aislado ni temporal. Por el contrario, se trata de una alteración sostenida durante más de 50 años en una región estratégica para las corrientes oceánicas que conectan distintos mares del planeta y ayudan a mantener el equilibrio climático global.

El sector meridional del Índico cumple un papel clave dentro de la circulación oceánica mundial. En esa zona confluyen aguas provenientes del Pacífico a través del archipiélago de Indonesia, las cuales influyen en corrientes que llegan hasta el Atlántico, formando parte de un complejo sistema que regula temperaturas y patrones climáticos.

Cambios en los vientos están reconfigurando corrientes marinas clave. Foto: Getty Images

La alerta fue presentada en un estudio divulgado en la revista Nature Climate Change y liderado por expertos de la Universidad de Colorado Boulder. Los científicos concluyeron que el calentamiento global está modificando los vientos y las corrientes marinas, permitiendo la llegada de mayores cantidades de agua dulce frente a la costa occidental de Australia, una variación que podría afectar la relación entre el océano y la atmósfera.

La investigación encabezada por expertos de la Universidad de Colorado Boulder reveló que, durante los últimos 60 años, el sur del Océano Índico ha recibido una mayor cantidad de agua dulce frente a la costa occidental de Australia. Aunque el cambio parece pequeño, advierten que podría afectar procesos esenciales para el equilibrio climático del planeta.

Océano Índico - Foto de referencia Foto: Getty Images

De acuerdo con el estudio, este fenómeno no estaría relacionado con un incremento de las lluvias en la región. Los investigadores encontraron que el calentamiento global ha modificado el comportamiento de los vientos y las corrientes marinas en el Índico y el Pacífico tropical, desplazando aguas menos salinas hacia zonas más australes.

¿Por qué la salinidad es tan importante para el clima?

Los especialistas explicaron que la salinidad y la temperatura son factores fundamentales para determinar la densidad del agua marina. Esa densidad impulsa la circulación termohalina, un sistema de corrientes oceánicas encargado de distribuir calor desde las regiones tropicales hacia otras latitudes del planeta.

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Cuando el agua pierde salinidad, también disminuye su densidad, lo que dificulta que descienda hacia capas más profundas. Esta alteración podría modificar el intercambio de masas de agua entre océanos y afectar, con el paso del tiempo, la manera en que el calor se distribuye a nivel global.

Los científicos también advirtieron que el enfriamiento acelerado detectado en el sur del Índico refleja la estrecha conexión entre los océanos del mundo. Según señalaron, cambios aparentemente localizados podrían influir en fenómenos climáticos globales, alterar patrones de lluvias y sequías, e incluso impactar los ecosistemas marinos.