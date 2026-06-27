Clasificados y eliminados del grupo G en el Mundial 2026: Bélgica golea y finaliza la fase como el líder por diferencia de goles

Durante la noche de este viernes 26 de junio de 2026, se definieron los primeros puestos del grupo G entre las selecciones de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda para definir los equipos que pasarían a la siguiente fase del Mundial de Fútbol 2026.

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Los encuentros que comenzaron al mismo tiempo a las 9:00 a.m. tuvieron numerosos goles que marcaron la diferencia para definir al líder del grupo, el cual fue sumamente reñido de comienzo a fin desde que comenzó el torneo.

Los egipcios comenzaron la tercera ronda con ventaja al ser parcialmente los líderes del grupo G tras haber sumado 4 puntos en sus previos encuentros, mientras que en el caso de Bélgica e Irán llegaban con dos unidades y Nueva Zelanda, con uno.

La goleada de Bélgica ante Nueva Zelanda

La selección de Bélgica se enfrentó a la selección de Nueva Zelanda en el Estadio BC Place, Vancouver, Canadá, en donde el conjunto del técnico Rudi Garcia se impuso ante los oceánicos en una tremenda goleada de 5-1.

Los Diablos Rojos han tenido en el transcurso del torneo un rendimiento sumamente regular, empatando los primeros dos encuentros que tuvieron ante Egipto e Irán. La falta de claridad de definición ha sido una de las tantas críticas que ha tenido el equipo europeo.

Victoria de Bélgica ante Nueva Zelanda por 5-1 Foto: Getty Images

No obstante, durante la jornada de este viernes 26 de junio de 2026, el conjunto belga volvió a mostrar ese lado dominante de hace años que lo consolidó como uno de los mejores equipos del mundo.

Por medio de tantos de Leandro Trossard (minutos 28′ y 50′), Kevin de Bruyne (minuto 66′), Romelu Lukaku (minuto 86′) y Alexis Saelemaekers (minuto 90+4′), la selección de Bélgica pudo encabezar la lista del grupo G.

El tanto de descuento por parte de Nueva Zelanda vino por parte de Elijah Just al minuto 84′.

El empate que le costó la primera posición a Egipto

Por otro lado, la selección egipcia de fútbol se enfrentó a la selección de Irán en el Estadio de Seattle, Estados Unidos. El encuentro protagonizó un sinfín de jugadas de peligro entre ambos equipos para poder definir su cupo a la siguiente fase de la copa del mundo.

Egipto comenzó ganando el encuentro muy temprano, con un tanto de Mahmoud Saber a los 5 minutos. No obstante, el conjunto iraní no bajó los brazos y consiguió un penal que desafortunadamente fue fallado por el delantero Mehdi Taremi.

Empate de 1-1 entre Egipto e Irán Foto: Getty Images

Aun así, 9 minutos después lograron el gol del empate a través de un golazo fenomenal por parte del lateral derecho Ramin Rezaeian.

Ya a minutos del final del encuentro, Irán tuvo el gol de la remontada a través de Kalizadeh, que posteriormente fue anulado por el árbitro del encuentro al consultarlo con el VAR.

La selección de Egipto quedó con 5 puntos, la misma que Bélgica, pero finalizó como segunda de su grupo por diferencias de goles.

Por su parte, la selección de Irán quedó tercera, pero está a la espera para saber el resultado de los próximos encuentros restantes para conocer si clasifican a la siguiente fase.

Así va la tabla clasificatoria de la fase de grupos del Mundial 2026