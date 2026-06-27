Desde el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, realizado el 5 de diciembre en Washington, quedó claro que Portugal y Colombia compartirían el Grupo K junto con Uzbekistán y la República Democrática del Congo, ganadora del repechaje. Ahora, ambos se enfrentarán este sábado a las 6:30 p. m., en Miami, en el partido más esperado de la zona.

Este enfrentamiento concentra las mayores expectativas no solo del grupo, sino también de la primera ronda del Mundial. Ni Roberto Martínez, seleccionador luso, ni Néstor Lorenzo, director técnico de los cafeteros, tienen excusa alguna y es el escenario ideal para mostrar las credenciales.

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Pero no solo es un enfrentamiento deportivo. El encuentro se convirtió en uno de los más caros del Mundial 2026 y las cadenas de televisión se frotan las manos por una millonaria audiencia garantizada. Además, los últimos reportes desde la Capital del Sol indican que una boleta para este partido ronda entre 7 y 200 millones de pesos colombianos. Pero el precio elevado no parece ser un problema para los hinchas portugueses y colombianos, que pintarán de los colores de sus banderas las gradas del Hard Rock Stadium.

Colombia se presenta a este juego, que dirigirá el juez australiano Alireza Faghani, con la posibilidad de dar un golpe ante la considerada selección más importante del grupo. Solo un empate le daría el liderato del grupo y dejaría al equipo de Cristiano Ronaldo en el segundo lugar.

James Rodríguez busca repetir en el Mundial el papel que alcanzó en la pasada Copa América, en la que fue destacado como el mejor jugador del torneo. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Tras un inicio incierto y un debut dubitativo, la selección Colombia ha logrado ir mejorando su desempeño. El primer juego ante Uzbekistán en Ciudad de México se recuerda por el blooper del portero nacional Camilo Vargas ante el país asiático que significó el descuento y la tensión al cierre del partido. Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz sellaron el 3-1, un resultado que demostró la diferencia entre ambos equipos, pero que también dejó dudas sobre el verdadero nivel del equipo nacional: ¿fue mérito de la Tricolor o, definitivamente, Uzbekistán no estaba a la altura de la cita mundialista?

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No obstante, gran parte de las dudas que Colombia mostró en su debut se despejaron para el segundo encuentro, en el que hubo mayor asociación, juego de conjunto, pero falló la definición y el portero de la República Democrática del Congo se convirtió en la gran figura del partido con al menos nueve exigentes atajadas. Colombia necesitó 76 minutos para abrir la cuenta, y el salvador fue el lateral derecho Daniel Muñoz, quien volvió a ponerse la capa de superhéroe y ya suma dos goles en esta Copa Mundo.

El partido en Guadalajara mostró un hecho relevante en las tribunas: Michel Nkuka Mboladinga hizo un homenaje a Patrice Lumumba, líder anticolonialista asesinado en 1961, y aparece en el estadio como una estatua durante los 90 minutos del partido de la selección de República Democrática del Congo.

Daniel Muñoz, con dos goles y un gran despliegue, ha sido uno de los jugadores más relevantes en este Mundial. Lucho Díaz busca refrendar su calidad en los partidos que vienen. Foto: Natacha Pisarenko-AP/Ricardo Mazalan-AP.

Choque de emociones

Según fuentes médicas especializadas, un choque emocional es una reacción intensa y repentina ante un evento que puede generar trauma o estrés. Es una especie de bloqueo mental que impide digerir y procesar lo que está sucediendo. Es una avalancha de supervivencia que puede crear confusión, más adrenalina, disociación y hasta tensión muscular.

A la selección Colombia le llegó la hora de medir el aceite físico y mental en Miami ante Portugal, la favorita del grupo y una de las selecciones que muchos analistas ven con la posibilidad de llegar a las instancias finales del evento. La concentración será fundamental en este duelo directo, ante un rival que presentó algunos problemas en el debut ante RD Congo –con el que empató a un tanto–, pero se devoró a la Uzbekistán de Fabio Cannavaro y la goleó 5 a 0.

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Por su lado, Colombia querrá ser líder para pescar algún mejor tercero como rival en dieciseisavos, además de hacer historia siendo primera de grupo por tercera vez en su participación en mundiales: ya lo había logrado en Brasil 2014 y Rusia 2018. Todo está servido para que los jugadores y Lorenzo se coman el cuento y otra vez salgan como “leones hambrientos” a marcar la diferencia. Ya de la fiesta nacional se encargará la gente. Además, dada su clasificación a la siguiente ronda, Colombia podría refrescar su nómina para este partido, pero sin arriesgar el liderazgo.

¿Cosas en contra? La más importante, la mentalidad. Colombia ha tenido baches en momentos claves. Allí vuelven a rondar los fantasmas de 1994, cuando la selección –favorita en ese momento– fue eliminada en la primera ronda; las locuras de René Higuita en Italia 1990 ante Camerún que no permitieron avanzar; los penaltis en Rusia 2018, cuando se había marcado de forma agónica ante Inglaterra; o el encuentro contra Brasil en 2014, hechos que frenaron las buenas intenciones de alargar las páginas de oro de Colombia en los mundiales.

CR7 lleva dos goles, diez en su historia en mundiales. Sus objetivos particulares también pasan por querer aumentar sus números y, por supuesto, impulsar el primer lugar de Portugal en el Grupo K. Foto: AP Photo/Eric Gay

Daniel Muñoz, con dos goles y un espectacular despliegue, ha sido uno de los jugadores más relevantes en este Mundial y se ha convertido en el goleador de Colombia. Con seguridad, será uno de los focos de atención en la estrategia de Portugal en el partido de este sábado y buscará cómo sacarles ventaja a sus excursiones al ataque, con jugadores de la talla de João Cancelo, João Neves y Bernardo Silva, que estarán por su banda.

Ante los rumores de dificultades en el interior de Portugal, esa selección respondió con una goleada a los uzbekos y cambió el panorama. En la primera fecha fue una decepción por el 1-1 ante la República del Congo, pero el mensaje se transformó con el siguiente partido y dejó el choque con Colombia en el punto álgido que mostrará dónde está parada esta selección europea plagada de figuras.

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Efecto Cristiano y Lucho

Así como seguramente Portugal ha estudiado los desplazamientos de Muñoz por la banda derecha, Lorenzo hará la exposición de la estrategia contra Cristiano Ronaldo para evitar que el astro portugués supere la barrera defensiva. CR7 lleva dos goles, diez en su historia en mundiales; sus objetivos particulares también pasan por querer aumentar sus números y, por supuesto, impulsar el primer lugar de Portugal en el Grupo K.

Y aquí posiblemente sobresaldrán algunos duelos en la cancha: Gustavo Puerta ante Vitinha; João Neves con Jefferson Lerma; y Dávinson Sánchez y John Lucumí con su prueba de fuego ante CR7. ¿James Rodríguez será titular? Es una de las dudas frente a lo que sigue para la selección en su camino por este mundial.

Luis Díaz y Cirstiano Ronaldo se efrentarán este sábado en el Mundial 2026. Foto: AP

Lo de Luis Díaz es un punto para mirar con lupa. Los especialistas portugueses esperan frenar su gambeta y apartarlo de su compañero por la banda, del nueve de área y sus ayudas por el centro. Lucho ve un magistral escenario para lucirse ante el mundo sin choques emocionales de por medio. Todo está servido para que aumente sus goles y asistencias en el Mundial 2026.

Lucho es uno de los colombianos en la élite de Europa. Sus habilidades le permitieron integrar el mejor tridente de ataque entre las cinco mejores ligas del mundo y los reconocimientos no se han hecho esperar en el Bayern Múnich de Alemania. Con una mentalidad más madura, capoteando plazas durísimas en el Viejo Continente, tiene el desquite en Miami, recordando aquella final perdida ante Argentina en la Copa América 2024.

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Y ahora será al contrario. James deberá jugar al paso de Lucho y marcar el ritmo de juego. La dupla soñada, esa que deslumbró en varios momentos de la eliminatoria y la Copa América, tiene sensaciones de querer afinar el pie y la puntería para enfrentar a los portugueses. El primero del Grupo K irá contra un mejor tercero, mientras que el segundo se verá las caras con el segundo del L (Croacia o Ghana). Que ruede el balón.