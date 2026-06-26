Los tres titulares de Colombia que temen lo peor vs. Portugal: fuera de dieciseisavos del Mundial si esto pasa

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado en Miami, Estados Unidos. Dicho partido será el cierre de la fase de grupos para ambas naciones en el Mundial 2026.

Quien llega mejor ubicado por la cantidad de puntos sumados es la Tricolor, que acumula seis, mientras que su rival solo tiene cuatro y deberá ganar para asegurarse la clasificación a dieciseisavos.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se reencontrarán en Colombia vs. Portugal. Foto: Getty Images

Si bien el equipo cafetero parte con la tranquilidad de no necesitar al 100% del resultado final, intentará sacar la victoria para asegurarse el liderato del grupo K.

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Advertidos de Colombia vs. Portugal

Colombia piensa en el sábado (27 de junio), pero también deberá ir proyectando lo que será la siguiente ronda. Al ser un torneo en el que se juega de manera tan constante, cualquier detalle importa y, entre esos, están las amonestaciones.

Quien reciba dos amarillas, el próximo partido se lo perderá. Al estar tan cerca de las fases definitivas, es que empieza la presión para quienes ya hayan sido amonestados una vez en las primeras dos fechas.

Johan Mojica y Jhon Janer Lucumí, dos de los apercibos de Colombia para el juego con Portugal Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Hasta el momento, a tres titulares de Colombia les han impuesto una amarilla, estos son: Johan Mojica, Jefferson Lerma y Jhon Jáner Lucumí, todo de la parte defensiva.

Contra Portugal el juego limpio se espera que impere, pero sabiendo que se juega tanto para ambas naciones una amonestación es viable que se termine dando. Si alguno de esos tres mencionados recibe cartulina amarilla, no jugará la próximo ronda.

A pesar de que hay reemplazo para todos en cualquier caso, de seguro Néstor Lorenzo quisiera no transtocar el esquema que eligió desde el primer partido y con el que se siente completamente seguro para llevar a cabo la idea.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Nómina titular para la fecha 3

A pesar de que puedan estar expuestos, no se cree que el argentino vaya a sacar a los apercibidos para el partido contra Portugal. Los titulares que ha usado ante Uzbekistán y RD Congo serían los mismos contra el elenco luso.

Así las cosas, esta sería la nómina de la Selección Colombia vs. Portugal: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez (C); Luis Javier Suárez, Luis Díaz.

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Disputados dos partidos, ya se ha visto en medio de los juegos el recambio por parte de Néstor Lorenzo cuando el partido lo amerita.

Los jugadores que no han sumado un solo minuto a lo largo del presente Mundial 2026 son Déiver Machado, Willer Ditta, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla y Jorge Carrascal. El resto sí ha tenido acción.

JuanFer Quintero sabe lo que representa

Juan Fernando Quintero fue de los primeros jugadores de Selección Colombia en hablar sobre el siguiente rival tras alcanzar la clasificación el pasado martes: “Acá nadie se puede relajar y ahora enfrentaremos a una gran selección”, expresó al término del partido del pasado martes.

“Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene: enfrentarnos a una selección histórica como Portugal”, reconoció sobre la importancia que tendrá la fecha final de la fase de grupos.