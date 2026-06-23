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Titular de Colombia para enfrentar a RD Congo en Guadalajara: sorpresa con James Rodríguez y Richard Ríos

El técnico Néstor Lorenzo confirmó el once titular de la Tricolor para enfrentar a RD Congo.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de junio de 2026 a las 6:58 p. m.
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son referentes de la Tricolor.
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son referentes de la Tricolor. Foto: Getty Images

La Selección Colombia confirmó el once titular para enfrentar a RD Congo en el partido válido por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. Llegó la hora de asegurar la clasificación de forma anticipada y el técnico Néstor Lorenzo coloca lo mejor que tiene en la nómina para intentar dar el golpe en el estadio Akron.

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A propósito, la hinchada de la Selección Colombia se ha dado cita en Guadalajara de forma masiva, con banderas, la camiseta puesta y todo el sentimiento patrio. Básicamente, la capital del estado de Jalisco se pintó de amarillo y parece Barranquilla, pues la fiesta y el apoyo incondicional no se han hecho esperar.

El rival es la atlética RD Congo, que dio el golpe en la primera fecha ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y le empató 1-1, un marcador totalmente inesperado. El buen bloque defensivo le cortó las líneas de pase a los europeos; además, el equipo ajustó un gran centro en la segunda parte para decretar la repartición de puntos.

El técnico Néstor Lorenzo ha venido trabajando en el once titular para darle el golpe a Uzbekistán y se podría decir que la sorpresa entre los inicialistas pasa por la ausencia de Richard Ríos otra vez, quien era habitual en los once, pero ahora quedará al margen y va a la suplencia, tal como pasó ante Uzbekistán.

En su lugar, irá Gustavo Puerta nuevamente, jugador que se ganó su lugar y es de lo mejor que ha tenido Colombia en los amistosos previos a la cita mundialista y también ante Uzbekistán. El volante, que milita en el Racing de Santander de España, hará tándem con Jefferson Lerma y es la principal novedad en la titular.

Titular de Colombia para enfrentar a RD Congo

Sin sorpresas. James Rodríguez va como capitán, Luis Díaz está en el tridente de ataque y será extremo con Jhon Arias, otro jugador que ha tenido buenas presentaciones en amistosos con Colombia.

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James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia. Foto: FIFA

Como único nueve de área queda Luis Javier Suárez, dejando a Jhon Córdoba en la suplencia. Dávinson Sánchez lidera la defensa con Jhon Lucumí. Daniel Muñoz será lateral con Johan Mojica. Camilo Vargas estará en el arco.

Este es el once: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez (C); Luis Javier Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo. El partido iniciará a las 9:00 p. m.