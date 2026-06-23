Picante reacción de Cristiano Ronaldo cuando le nombraron a Lionel Messi: polémica en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo atendió a los medios de comunicación, este martes 23 de junio, luego de la victoria de su selección de Portugal (5-0) sobre Uzbekistán. En el diálogo con la prensa, el bicho dejó una polémica reacción cuando le nombraron a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo comandó a Portugal: vapuleó a Uzbekistán e intimida a Colombia en el Mundial 2026

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Uno de los periodistas arrancó diciéndole a Cristiano Ronaldo: “Ayer Lionel Messi marcó dos goles...”, a lo que el portugués decidió ignorarlo, voltear la cara, mirar a otro periodista y decirle “dale”.

Acto seguido, Ronaldo dejó un contundente: “Depende la pregunta. Si no, no respondo”. Por supuesto, esto causó todo tipo de ruido en redes sociales, donde se levantó una polémica que sigue a flor de piel.

❌🎙️ Cristiano Ronaldo ignoró la pregunta cuando le mencionaron a Messi, Mbappé y Haaland. pic.twitter.com/R6bFNUgJBd — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2026

Cabe recordar que el pasado 22 de junio, Lionel Messi anotó doblete con Argentina, contra Austria, y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos. Dejó atrás al alemán Miroslav Klose, que quedó con 16.

Kylian Mbappé y Erling Haaland también se reportaron con anotaciones, y aunque aún no a alcanzan a Messi, el francés queda muy cerca y el noruego empieza su camino en la tabla de goleadores históricos.

Cristiano Ronaldo ha marcado goles en seis mundiales

Este martes, Cristiano le encajó doblete a Uzbekistán y llegó a 10 anotaciones entre todos los mundiales que ha jugado. De hecho, se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis citas orbitales.

¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!



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De manera ininterrumpida, el portugués Ronaldo ha jugado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y United 2026. Lo más lejos que ha llegado con el combinado luso fue a semifinales en 2006.

“Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas”, declaró Ronaldo, quien admitió haber pasado “una semana difícil”. Esto en declaraciones recogidas por la AFP.

“Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa”, añadió.

Ahora, Cristiano Ronaldo y sus compañeros de Portugal se preparan para enfrentar a la Selección Colombia, el próximo 27 de junio, en el estadio Miami. Se trata de un juego bastante atractivo que, según la propia Fifa, tuvo una alta demanda de boletería.

Podría ser un duelo directo por el liderato del grupo K en el Mundial 2026. Antes, Colombia le hará frente a RD Congo, este mismo martes, pero en Guadalajara y a las 9:00 p.m. (horario colombiano).