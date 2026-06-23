Cristiano Ronaldo comandó a Portugal: vapuleó a Uzbekistán e intimida a Colombia en el Mundial 2026

Lo del debut de Portugal fue nada más un mal partido. Ahora, ante Uzbekistán, el favoritismo lo recobró el equipo dirigido por Roberto Martínez al poderle ganar por 5-0 a su rival de la fecha 2.

Con un Cristiano Ronaldo en estado de gracia, a los lusos se les hizo más fácil llegar la victoria en Texas, donde también alcanzaron la línea de los cuatro puntos en el grupo K.

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Si bien con esa cantidad de unidades aún no se pueden asegurar como clasificados, el elenco luso respira tranquilo a falta de una jornada por jugar donde se medirá con Colombia (27 de junio).

Además de CR7, los otros autores de los tantos feron obra de Nuno Mendes y Rafael Leão. En contra marcó Abdukodir Khusanov, figura de Manchester City.

Los muchachos de Roberto Martínez volvieron a su mejor versión, con un medio campo sólido, armador de juego, donde todos participaban. Bruno Fernandes y Vitinha controlaron ritmo y posesión. Esta vez, entendiéndose con CR7, a diferencia de en su debut con RD Congo.

Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro y por primera vez en un Mundial, tuvo algunos chispazos, con un gol anulado y, aunque siempre quiso atacar, la Seleção contuvo con eficacia.

Cristiano Ronaldo celebró a rabiar su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.

“He vuelto, he vuelto”

Múltiples videos de aficionados y la transmisión oficial mostraron a Cristiano diciendo ante las cámaras “He vuelto, he vuelto” luego de su doblete.

Ese mensaje emitido por el goleador pareciese que anticipa a sus próximos rivales sobre el deseo que tiene de seguir marcando. Quien deberá preocuparse próximamente por el atacante es la zaga de Colombia.

🔥 “I’M BACK, I’M BACK”.



🇵🇹 Cristiano Ronaldo después de anotar su DOBLETE ante Uzbekistán. pic.twitter.com/xIqw3N7LhC — Toque Sports (@ToqueSports) June 23, 2026

Gustavo Puerta lo desafía

Previo al Mundial, y ya sabiendo que Portugal sería la última prueba de la fase de grupos, a convocados de Colombia como Gustavo Puerta se les preguntó por ese partido tan especial por el rival al que enfrentarían.

Quien se ganó la titularidad por encima de Richard Ríos apuntó: “Voy a estar representando a 50 millones de colombianos. Me olvidaría que es Cristiano e iría a muerte como en cada partido”.

Cristiano Ronaldo y Selección Colombia. En la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 se enfrentará la Tricolor al astro luso Foto: Getty Images

Dávinson Sánchez fue otro que hizo mención a ese partido de la fecha 3. Este también manejó un discurso esperanzador, a la vez que consciente por la selección de Portugal contra la que se verían.

“No hay que empezar a buscar cosas raras. Todos conocemos su poderío y viene compitiendo muy bien en el último tiempo”, reconoció del rival ante el que se verán el 27 de junio próximo.

Lejos de amilanarse por el poderío de los lusos, rescató: “Competimos contra los mejores del mundo en Sudamérica”.

*Con información de AFP.