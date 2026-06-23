Cristiano Ronaldo se sacudió: así fueron sus dos goles contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo celebró su primer doblete en el Mundial 2026. Este martes, en el arranque de la jornada, marcó dos goles en el partido de Portugal vs. Uzbekistán en Houston.

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Sobre los seis minutos de partido, cayó un centro a media altura desde la derecha y CR7 apareció en el primer palo para mandarla a guardar ante la débil respuesta de los defensas rivales.

La asistencia fue de João Cancelo, futbolista del FC Barcelona, que en esta oportunidad jugó como lateral izquierdo.

Justo antes del descanso puso el 3-0 parcial y firmó su doblete. El astro luso se escapó en solitario por la banda derecha y definió cruzado para vencer al arquero Abduvohid Nematov.

Esta vez celebró con los hinchas que estaban en la tribuna oriental y recibió el abrazo de todos sus compañeros, una demostración de que las cosas están perfectamente.

Nuevo récord para Cristiano Ronaldo

El NRG Stadium, todo pintado de rojo, estalló de alegría al presenciar el bautizo goleador de Cristiano en esta Copa del Mundo.

Y es que, además de sacudirse de las críticas, también rompió un récord. “Se convierte en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que marca en seis ediciones diferentes del torneo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026)”, confirmó Misterchip.

“Asumamos algo inevitable: este es un récord imposible de superar. Sólo se puede igualar. Es físicamente improbable jugar y marcar en siete mundiales”, añadió el periodista español.

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Cristiano venía de una semana difícil en la que se habló de su compromiso con la selección y hubo crisis en la interna por las declaraciones públicas de João Neves. El técnico Roberto Martínez blindó a sus jugadores en medio de la polémica y puso la mente en este partido que era fundamental para revivir en la pelea por el liderato.

La emoción de su capitán da muestras del desahogo que necesitaban sacar tras lo sucedido la semana pasada contra RD Congo en este mismo estadio.

Cristiano Ronaldo celebró a rabiar su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis

¿Cuántos goles le faltan para los 1000?

La cuenta de Cristiano Ronaldo como máximo goleador histórico del fútbol sigue creciendo. Con este doblete que marcó ante Uzbekistán llegó a 975 anotaciones en su carrera profesional.

Ahora mismo le faltan solo 25 anotaciones para alcanzar el milenio de goles, una cifra que difícilmente se volverá a ver en otro delantero.

En mundiales este es apenas el noveno gol de Cristiano, que tiene una deuda que saldar a partir de los dieciseisavos de final. Su selección lo necesita para cumplir el sueño de levantar la primera Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Por ahora es muy prematuro para pensar que el combinado luso estará en el duelo definitivo, pues todavía les falta el partido contra la Selección Colombia para confirmar su clasificación a la siguiente ronda.

El partido de Portugal vs. Colombia está programado para el próximo sábado, 27 de junio, a las 6:30 de la tarde. El Hard Rock Stadium presenciará uno de los juegos más esperados del Mundial 2026, que agotó todas las existencias de boletería en la página oficial de la FIFA.