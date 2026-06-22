Portugal vs. Uzbekistán: canal y hora para ver a los rivales de Colombia en el Mundial 2026

Portugal vuelve al ruedo este martes para enfrentar a Uzbekistán en la fecha 2 del Mundial 2026. En medio de la tensión tras las declaraciones de João Neves sobre Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Roberto Martínez necesita una victoria de manera obligatoria.

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El partido se disputará en el NRG Stadium de Houston (Texas), mismo escenario donde los portugueses empataron frente a RD Congo hace una semana atrás.

Portugal vs. Uzbekistán está programado para este martes a las 12:00 del medio día (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de Directv Sports y Win Sports.

Presión para Cristiano Ronaldo

Todos los focos del planeta estarán puestos sobre el desempeño de Cristiano Ronaldo, que disputa la sexta Copa del Mundo de su carrera y quiere tomar revancha tras el deslucido empate del miércoles pasado.

“No nos ha faltado de nada. Esto es fútbol, Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido”, despachó Ronaldo tras un partido que también fue decepcionante en lo colectivo para el equipo de Roberto Martínez.

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El problema no es nuevo para el ganador de cinco Balones de Oro y autor de 143 goles en 229 partidos con el combinado luso: acumula diez partidos y 33 disparos sin marcar en una gran competición (Mundial o Eurocopa), desde su gol de penal ante Ghana en Catar 2022, antes de una eliminación en cuartos.

El capitán de la Seleçao, campeón de la Eurocopa en 2016, nunca ha pasado de semifinales en un Mundial, y fue en su primera participación, en 2006, con derrota ante Francia.

Cristiano Ronaldo reacciona al empate contra RD Congo. Foto: AP Photo/Ashley Landis

Portugal no esperaba estar frente a un escenario de vida o muerte ante Uzbekistán, pero el empate contra RD Congo y la posterior victoria de Colombia aumentó la necesidad de sumar puntos en Houston.

Incluso hasta los propios rivales comienzan a unirse a las críticas contra Cristiano. El centrocampista congoleño Ngal’ayel Mukau aseguró que “ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor (...) A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto”.

Ante RD Congo, el eterno CR7 toco el balón apenas una veintena de veces, disparó en tres ocasiones -sin encontrar portería- y pareció desconectado del resto del equipo, y ello a pesar de los excelsos repartidores de juego para suministrarle balones.

A pesar de las críticas, que no son de ayer, CR7 sigue siendo un titular indiscutible a ojos del cuerpo técnico, que lo mantuvo en el campo hasta el pitazo final y parece darle la titularidad en el segundo partido.

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