Hermana de Cristiano Ronaldo desata caos en Portugal tras lo dicho por João Neves en el Mundial 2026

La Selección de Portugal está viviendo horas tensas luego de haber empatado en el primer partido del Mundial 2026 frente a RD Congo.

Una de las denominadas favorita en la cita orbital no logró pasar del empate 1-1 ante los africanos. Dicho traspié se sumó al de España vs. Cabo Verde y las demás selecciones potencia ante rivales, en el papel, accesibles.

Selección de Portugal sufrió con RD Congo en el debut del Mundial 2026 Foto: AFP

Ese resultado trajo consigo críticas, señalamientos y algunos reparos en contra de referentes como Cristiano Ronaldo. Al experimentado goleador la prensa le recriminó no haber marcado en las ocasiones que estuvo frente al arco rival.

Fuego amigo desató la batalla

João Neves es una de las joyas del plantel luso. A sus 21 años, con PSG ha demostrado que tiene la capacidad de llevar los hilos de su club con el que se consagró campeón de Champions League hace pocas semanas.

Justamente por esa forma de jugar, fue tenido en cuenta por Roberto Martínez para la cita mundialista que se realiza. Allí, tras el empate con RD Congo le consultado de CR7 y dio unas declaraciones que hicieron mella.

🚨🚨🚨🗣️جواو نيفيز:



-"نعلم ما فعله كريستيانو لنا ولمنتخبنا ولعالم كرة القدم، لكن في هذه اللحظة، هو ونحن نعلم أنه ليس مختلفًا، إنه مجرد لاعب آخر هنا للمساعدة ، لا يختلف عن الآخرين ، إنه هنا ليساهم مثلنا جميعًا". pic.twitter.com/I2aVni87Uo — صالح جارسيا (@18s7_) June 18, 2026

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros”, emitió de entrada.

“Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, agregó sobre el rol del capitán en el desarrollo de la idea de juego de Portugal.

Dichas líneas hicieron que en contra de Neves se armara una persecusión a través de redes sociales. Durante las últimas horas los ataques a sus perfiles de las diferentes redes sociales han sido masivos, pues consideran que le faltó el respeto a Ronaldo.

Mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo por el nivel de jugadores de Portugal Foto: Captura Instagram (Kátia Aveiro)

Al ‘baile’ recientemente se juntó otro actor importante, la hermana de Cristiano, Kátia Aveiro. Esta no se quedó callada ante los cuestionamientos que han surgido y lanzó dardos.

“Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques”, recriminó de compañeros de su familiar, sin dar ningún nombre de manera puntual.

“EL JUEGO SOLO IBA HACIA ATRÁS. QUÉ EXTRAÑO”, volvió a hacer hincapié de las falencias que vio.

Al final, para bajar algo el tono a la polémica dijo: “Pero vamos. Comienzos equivocados, finales acertados. Hasta el final”.

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Colombia aventaja a Portugal

Días tranquilos vive Colombia luego de haber debutado con victoria en el grupo K del Mundial 2026. Ganarle a Uzbekistán por 3-1 el pasado miércoles, permitió que los de Néstor Lorenzo se tomaran confianza para lo que viene.

Además de eso, ser líderes de la zona da cierta tranquilidad para afrontar los compromisos venideros ante RD Congo (23 de junio) y Portugal (27 de junio).

Desde que se conocieron los grupos de la Copa Mundo, uno de los partidos que más llamó la atención de los espectadores fue justamente el que protagonizarán Colombia y Portugal, donde habrá un James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo, años después de ser compañeros en Real Madrid.

Para dicho partido el marco que se tendrá será especial. Habrá que ver qué resultado logran ambas selecciones en la fecha 2, pues si alguna no logra ganar, la tensión de dicho juego aumentará.