Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor: así será su ambiciosa apuesta en el entretenimiento

Durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo ha construido una carrera de absoluta élite en el mundo del deporte, sin embargo, su impacto trasciende los terrenos de juego. Además de convertirse en uno de los futbolistas más laureados de la historia, el portugués ha desarrollado una marca personal con inversiones en hotelería, moda, tecnología, salud y medios de comunicación.

Cristiano Ronaldo persigue el éxito siendo nuevo socio de ambicioso proyecto: anuncio oficial

En los últimos años, su estrategia de marca ha ido ampliándose hacia la industria audiovisual. Primero fue protagonista de documentales sobre su vida y su trayectoria deportiva; después impulsó proyectos digitales y productoras de contenido. Ahora, cuando se acerca el tramo final de su carrera dentro de las canchas, el portugués prepara un proyecto que lo hará una estrella de la televisión.

El astro del Al-Nassr será parte fundamental del proyecto “Day 1s”, una serie dramática de ficción sobre el negocio del fútbol de élite, en la que Cristiano Ronaldo debutará como actor y también ejercerá como productor ejecutivo.

El proyecto está siendo desarrollado por UR•Marv Studios, la productora fundada por el futbolista junto al director británico Matthew Vaughn, reconocido por dirigir películas como Kingsman, Kick-Ass y X-Men: First Class. La producción ya comenzó su rodaje en Londres, aunque todavía no tiene una plataforma de estreno ni una fecha oficial de lanzamiento.

Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial con Portugal y se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Copas distintas, aunque su salida del torneo fue prematura. Foto: Getty Images.

La historia girará en torno a Stanley Dalton, un agente de futbolistas interpretado por el actor Damian Lewis, y explorará el complejo universo de las negociaciones, los contratos millonarios y las relaciones que existen detrás del fútbol profesional.

Además de Cristiano Ronaldo, el reparto contará con participaciones del exfutbolista francés Thierry Henry, el rapero británico Dave y la actriz Carlotta Banat, entre otros. El concepto original fue creado por Darren Dein, representante de la estrella retirada de la selección gala y uno de los productores ejecutivos de la serie.

Aunque el papel que interpretará el astro portugués no ha sido revelado, su participación marcará la primera vez que el cinco veces ganador del Balón de Oro actúe en una serie de ficción. Hasta ahora, sus apariciones audiovisuales se habían limitado a documentales, campañas publicitarias y videojuegos. Su implicación como productor es un indicador de la importancia de este proyecto para ‘CR7’.

Sin embargo, este no es el primer coqueteo de la estrella del fútbol árabe con el mundo del entretenimiento. En diciembre del año pasado, Ronaldo compartió cámara con Vin Diesel, quien aseguró que tenía un papel ya escrito para el ariete de 41 años, con el fin de incluirlo en la próxima entrega de la franquicia de Rápidos y Furiosos, una de las más taquilleras y populares a nivel mundial. La posibilidad fue mencionada por el propio actor estadounidense durante un evento de la saga a través de un post suyo en Instagram.

Hasta el momento, Universal Pictures no ha confirmado oficialmente el reparto definitivo de la película, por lo que no se han dado a conocer detalles sobre el personaje que interpretaría Ronaldo ni se ha informado si ya comenzó el rodaje de sus escenas. Sin embargo, la posibilidad de verlo en la franquicia ha despertado expectativa entre los seguidores del futbolista y de la saga de acción.