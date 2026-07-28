Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda llegan a Colombiamoda 2026: así fue su paso por el desfile de Manuela Álvarez

La apertura de Colombiamoda 2026 no solo estuvo marcada por la moda, sino también por los nombres que decidieron acompañar una de las citas más importantes de la industria en América Latina. Entre los asistentes que captaron la atención del público estuvo el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien hizo presencia en el desfile inaugural de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez y recibió una cálida ovación por parte de los asistentes.

La edición número 37 de Colombiamoda, organizada por Inexmoda, abrió su programación con una puesta en escena que reafirmó el lugar de Medellín como capital creativa del país. El desfile se realizó en el Coliseo Yesid Santos, un escenario que se transformó para recibir a invitados nacionales e internacionales en torno a la conversación sobre identidad, sostenibilidad y lujo latinoamericano.

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En ese contexto, la llegada de De La Espriella no pasó inadvertida. El abogado y ahora presidente electo del país llegó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, quien eligió para la ocasión una prenda diseñada por Manuela Álvarez, en un gesto que evidenció su respaldo al talento colombiano y a una de las creadoras que ha construido una voz propia dentro del diseño nacional.

La presencia de la pareja generó expectativa desde su ingreso al recinto. Minutos antes del inicio de la pasarela, varios asistentes se acercaron para saludarlo, y él correspondió con cercanía y se mostró atento a las muestras de afecto. Cuando fue reconocido por el público, recibió una ovación espontánea que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada inaugural.

Más allá de la presencia de figuras públicas, la noche estuvo dedicada a la propuesta creativa de Manuela Álvarez, una diseñadora que durante los últimos años ha consolidado una narrativa centrada en la memoria, el territorio y la preservación de los saberes artesanales. Su trabajo se ha distinguido por construir puentes entre comunidades artesanas y el diseño contemporáneo, posicionando la moda como un vehículo para contar historias.

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Manuela Álvarez, diseñadora de moda colombiana. Foto: Guillermo Torres / Semana

La colección presentada en Colombiamoda 2026, titulada Oh My Heart, fue concebida como un homenaje a la sensibilidad humana y a las emociones que atraviesan la experiencia colectiva. A través de siluetas fluidas, una paleta de colores que transitó entre tonos cálidos y neutros, y detalles elaborados mediante técnicas artesanales, la diseñadora propuso una reflexión sobre el corazón como símbolo de vida, vulnerabilidad y resistencia.

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Pasarela ‘Oh my heart’ de la diseñadora Manuela Álvarez en Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda

Las prendas exhibieron el sello característico de la casa creativa: textiles desarrollados en colaboración con artesanos colombianos, bordados hechos a mano y una exploración de formas que equilibran la sofisticación con la funcionalidad. La colección también reafirmó una de las apuestas más importantes de Álvarez: demostrar que el lujo contemporáneo puede construirse desde el origen, el tiempo y el trabajo colectivo.

Manuela Álvarez abrió Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda

El desfile inaugural reunió a empresarios, diseñadores, líderes de opinión y representantes de distintos sectores de la vida pública colombiana. Sin embargo, la ovación que recibió Abelardo De La Espriella evidenció cómo Colombiamoda continúa siendo un espacio en el que convergen la cultura, la industria y las figuras que generan conversación en el país.

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La presencia de Ana Lucía Pineda vistiendo una creación de Manuela Álvarez añadió una dimensión simbólica a la velada. En una industria que encuentra en sus embajadores una manera de amplificar su mensaje, la elección de una pieza de la diseñadora colombiana puso nuevamente el foco sobre la importancia de respaldar el diseño local en escenarios de alta visibilidad.