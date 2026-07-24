Demi Moore deslumbra en París: así fue su elegante visita al showroom de Schiaparelli junto a su hija Tallulah Willis

A sus 63 años, Demi Moore continúa siendo una de las figuras más admiradas de Hollywood y, al mismo tiempo, una referencia ineludible en el universo de la moda.

La protagonista de Ghost, A Few Good Men y The Substance volvió a captar la atención internacional al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su visita al showroom de Schiaparelli, en el marco de la Semana de la Alta Costura de París.

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La publicación mostró a Moore disfrutando de una jornada dedicada a la moda junto a su hija menor, Tallulah Willis, en una de las maisons más influyentes del panorama contemporáneo.

La visita se produjo pocos días después de que madre e hija asistieran al esperado debut de Pierpaolo Piccioli al frente de Balenciaga durante la temporada de Alta Costura otoño-invierno 2026, consolidando a ambas como una de las duplas más fotografiadas de la semana parisina.

Para la ocasión, Demi Moore apostó por un estilo teatral y refinado. La actriz lució un conjunto firmado por la diseñadora polaca Magda Butrym compuesto por un delicado top de seda color marfil y una falda drapeada de cintura baja que destacaba por su volumen y movimiento.

Sin embargo, el elemento más llamativo del look fue un espectacular sombrero de ala ancha, desarrollado por Butrym en colaboración con el sombrerero Noel Stewart, cuya silueta evocaba una nube suspendida sobre su cabeza.

El look fue complementado con un bolso estructurado y unas sandalias de crochet que reforzaron la estética etérea del conjunto.

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Tallulah Willis, de 32 años, optó por una propuesta más relajada, en sintonía con la personalidad artística que ha construido en los últimos años. La menor de las tres hijas de Demi Moore y Bruce Willis se ha desempeñado como actriz, diseñadora y activista en temas de salud mental, convirtiéndose en una voz relevante para nuevas generaciones.

La relación entre madre e hija ha sido una constante en la vida pública de Moore. De hecho, la actriz ha compartido en múltiples ocasiones momentos familiares con Tallulah, Scout y Rumer Willis, las tres hijas que tuvo con Bruce Willis durante su matrimonio, que se extendió entre 1987 y 2000.

A pesar de su separación, ambos actores han mantenido una estrecha relación familiar, especialmente en los años recientes, tras el retiro de Bruce Willis de la actuación debido a su diagnóstico de afasia y posterior demencia frontotemporal.

Rumer Willis es hija de Bruce Willis y la actriz Demi Moore. Foto: AFP

Rumer, la mayor, nació en 1988 y ha desarrollado una sólida carrera como actriz y cantante; Scout, nacida en 1991, ha explorado la música y el arte; mientras que Tallulah, nacida en 1994, ha encontrado en la moda y el diseño un espacio para expresar su creatividad.

La cercanía entre las hermanas y sus padres ha sido ampliamente documentada, convirtiendo a la familia Willis-Moore en una de las más queridas de la industria del entretenimiento estadounidense.

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Moore mostró en sus redes una jornada dedicada a la moda junto a su hija menor, Tallulah Willis, en una de las maisons más influyentes del panorama contemporáneo. Foto: Instagram @demimoore

La visita al showroom de Schiaparelli también reafirma el vínculo de Demi Moore con la casa francesa dirigida por Daniel Roseberry. La actriz ha sido una presencia recurrente en los eventos de la firma durante los últimos años y ha lucido varias de sus creaciones en alfombras rojas de alto perfil, incluidos los SAG Awards y las presentaciones de Alta Costura en París.

La propuesta de Roseberry, marcada por el surrealismo y la experimentación, parece encontrar en Moore a una de sus mejores embajadoras.

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Foto: cineplex/MUBI

En paralelo, la carrera de Demi Moore atraviesa uno de sus momentos más celebrados. Después del reconocimiento obtenido por su actuación en The Substance, la intérprete ha sumado un Globo de Oro, un Critics Choice Award y una nominación al Premio Óscar, además de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2025. Su nombre también fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time, un reconocimiento que confirma la vigencia de una artista que ha sabido reinventarse durante más de cuatro décadas.