Durante más de seis décadas permanecieron lejos de los reflectores, protegidas en los archivos de un histórico taller artesanal francés prendas del diseñador Paco Rabbane que pocas personas habían visto y que conservan intacto el espíritu experimental de una de las figuras más revolucionarias de la alta costura.

Chaquetas de cuero ensambladas con precisión casi arquitectónica, prototipos nunca comercializados y accesorios que anticiparon el futuro de la moda conforman un conjunto excepcional que saldrá a la luz en una de las plazas más importantes del mercado internacional del arte y el diseño.

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Hablar de Paco Rabanne es hablar de uno de los grandes revolucionarios de la moda del siglo XX. Nacido en España en 1934 bajo el nombre de Francisco Rabaneda Cuervo y exiliado en Francia durante su infancia, comenzó estudiando arquitectura antes de abrirse camino en el universo del diseño. Su formación técnica marcaría profundamente su trabajo, caracterizado por estructuras geométricas, volúmenes escultóricos y una permanente búsqueda de innovación.

Antes de fundar su propia casa de moda en 1966, diseñó accesorios para firmas legendarias como Balenciaga, Givenchy y Pierre Cardin. Sin embargo, fue con su célebre colección de 12 vestidos imposibles de llevar cuando desafió los cánones tradicionales de la alta costura y se ganó el reconocimiento internacional por convertir materiales industriales en auténticas obras de arte.

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Su influencia trascendió las pasarelas. Rabanne diseñó vestuarios para producciones cinematográficas emblemáticas como Barbarella, protagonizada por Jane Fonda, y creó piezas inolvidables para Audrey Hepburn en Two for the Road. Su estética futurista marcó la década de los sesenta y sigue siendo una referencia obligada para diseñadores contemporáneos.

Con el paso de los años, la firma amplió su universo creativo hacia la perfumería con fragancias convertidas en éxitos mundiales, entre ellas 1 Million y Lady Million. El diseñador también recibió importantes reconocimientos internacionales, como la Legión de Honor de Francia, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y el Premio Nacional de Diseño de Moda, distinciones que consolidaron su lugar entre las figuras más influyentes del diseño contemporáneo.

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Ahora, parte de ese legado vuelve a cobrar protagonismo. La casa de subastas Audap & Associés organizará el próximo 7 de julio una venta excepcional en el Hôtel Drouot, en París, donde serán ofrecidas 38 piezas realizadas entre 1967 y 1969, una etapa considerada decisiva en la consolidación del lenguaje creativo de Rabanne.

Las obras permanecieron almacenadas durante aproximadamente sesenta años en los talleres Raoul Lalet, una empresa fundada en Limoges en 1904 y especializada inicialmente en la fabricación de componentes para calzado. Con el tiempo, sus artesanos perfeccionaron sofisticadas técnicas de trabajo en cuero y remachado que permitieron materializar algunas de las ideas más audaces del diseñador.

Según los organizadores, la colaboración entre Rabanne y estos talleres, que habría sido facilitada por Pierre Cardin, dio origen a algunas de las creaciones más emblemáticas del modisto. Precisamente, la colección que llegará al mercado constituye un testimonio directo de esa alianza creativa que redefinió los límites de la confección tradicional.

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La subasta incluirá chaquetas, abrigos, accesorios y prototipos experimentales que muestran la constante exploración de nuevos materiales y procesos de fabricación. Entre los lotes más llamativos destacan dos versiones de la célebre chaqueta denominada ‘Perú’, elaborada con piezas octogonales de cuero en tonos naranja, rosa y verde fluorescente, unidas mediante ganchos metálicos, una técnica que sintetiza perfectamente la estética futurista que convirtió a Rabanne en un referente mundial.

Cada una de estas piezas tiene un valor estimado de entre 3.000 y 5.000 euros, mientras que el resto de la colección también alcanzará cifras de varios miles de euros, dependiendo de su rareza y estado de conservación.

La expectativa entre especialistas es alta, pues la aparición de piezas inéditas de uno de los grandes innovadores del siglo XX no solo incrementa su valor para los coleccionistas, sino que también permite comprender mejor cómo se gestó una de las revoluciones creativas más importantes de la moda contemporánea.