Pharrell Williams llevó el mar a París. Así fue la impresionante puesta en escena para el desfile de verano de Louis Vuitton

Fue en 2024 que Pharrell Williams, el rapero y diseñador estadounidense, presentó al mundo su primera colección como la mente creativa detrás del ala masculina de Louis Vuitton, la legendaria firma de moda francesa. Entonces le reveló a GQ que siempre había diseñado “desde la perspectiva del consumidor”. Y que pese a tener un gusto demasiado específico quería “ser democrático”. La damogflage jacket, la gabardina roja y las exuberantes botas de estampado dominó fueron su prueba reina.

Pasaron otras colecciones y desfiles, como aquel que presentó para el Otoño-Invierno 2026, cuando junto al estudio arquitectónico NOT A HOTEL concibió una caja de cristal en medio de la pasarela, que se asemejaba a una casa futurista con guiños artesanales y funcionales. La llamó DROPHAUS y fue construida en torno a la devoción de Williams por el agua y las olas.

“Al quitar el techo y el tejado, DROPHAUS adopta la forma de una gota de agua. Crecí rodeado de agua. El agua me atrae de forma natural, y es al interactuar con ella cuando surge lo mejor de mi trabajo”, le confesó a AD México.

En sintonía con esa fascinación Williams inauguró la Semana de la Moda de París Menswear Primavera-Verano 2027 con una monumental instalación que dejó sin palabras a los asistentes e internautas.

La colección fue una oda al surf y a la infancia de Pharrell Williams, su director creativo. Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Una ola gigante con agua en movimiento, arena por todo el suelo y una pasarela por la que modelos, además de lucir prendas veraniegas de la colección, desfilaban con tablas de surf, bastaron para sugerir que este fue uno de los desfiles más impresionantes que han acontecido en París.

Para Williams la ola de calor que atraviesa Europa no fue suficiente. De modo que convirtió a este pequeño pedazo de París en una playa inspirada en su juventud: en la cultura del surf y del skate; en el estilo de vida del oeste americano y en el vínculo que existe entre deporte y lujo.

Colección Primavera-Verano 2027 de Louis Vuitton Mens. Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Esta colección, que combinó jean, hoodies, chaquetas únicas y piezas con detalles de viaje, es una exploración del viajero contemporáneo, “una persona que se mueve entre diferentes culturas, climas y experiencias”, detallaron desde Louis Vuitton.

Tina Kovačićek, escritora de Vogue Adria, describió así la inesperada pasarela: “Por un momento la audiencia pudo olvidar que se encontraba en el corazón de París y se transportó hacia algún lugar entre la línea de playa de California y el asfalto del que habían apenas escapado. O al menos por esos 30 minutos”.