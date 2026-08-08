Los mejores momentos de Colombiamoda 2026: diseño, lanzamientos exclusivos y cifras de asistencia récord

1 - Oh My Heart de Manuela Álvarez

Presentada en el Coliseo Yesid Santos, su propuesta marcó el inicio de una semana en la que el diseño de autor, la artesanía, la sensibilidad creativa y las historias humanas detrás de cada prenda ocuparon un lugar protagónico, anticipando el espíritu de una feria que apostó por la identidad como principal valor.

Manuela Álvarez, diseñadora colombiana, durante la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda - API

2 - Los músicos de toman la pasarela

J Balvin inaugurando el Opening Weekend junto a Vélez con Artisan Gang in The City; Maluma celebrando la apertura de la primera tienda física de Remanence; Morat presentando AM:PM, su colaboración con GEF, y Ryan Castro llevando lo mejor de su universo creativo a Felina, la cápsula desarrollada con Agua Bendita.

3 - Pasarelas Non Stop

Pensadas como uno de los espacios más dinámicos de la programación, estas pasarelas convocaron desfiles de Annaiss Yucra, Cemadier, Palma Canaria y Virgilio Madinah. Cuatro propuestas distintas de diseño contemporáneo que reflejan la diversidad estética que caracteriza la moda latinoamericana.

4 - Conocimiento en primera fila

El Set de Conocimiento Inexmoda–Pascual Bravo reunió a empresarios, diseñadores, compradores, emprendedores y creativos en 28 espacios de conversación, con la participación de 126 conferencistas nacionales e internacionales. La agenda contó con importantes conversatorios liderados por Nathaly Constanty, consultora con experiencia en Le Bon Marché y el grupo LVMH.

Los set de conocimiento de Inexmoda fueron un punto de encuentro para la discusión de nuevas ideas y el encuentro de referentes. Foto: Inexmoda - API

5 - Cifras históricas

La edición 37 reunió 630 marcas, 65.000 asistentes provenientes de 53 países y 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 fueron internacionales. Además, generó 2.500 empleos y un impacto económico estimado en 22 millones de dólares para Medellín.

*Contenido elaborado con el apoyo de Inexmoda.