Los mejores momentos de Colombiamoda 2026: diseño, lanzamientos exclusivos y cifras de asistencia récord

1 - Oh My Heart de Manuela Álvarez
Presentada en el Coliseo Yesid Santos, su propuesta marcó el inicio de una semana en la que el diseño de autor, la artesanía, la sensibilidad creativa y las historias humanas detrás de cada prenda ocuparon un lugar protagónico, anticipando el espíritu de una feria que apostó por la identidad como principal valor.
2 - Los músicos de toman la pasarela
J Balvin inaugurando el Opening Weekend junto a Vélez con Artisan Gang in The City; Maluma celebrando la apertura de la primera tienda física de Remanence; Morat presentando AM:PM, su colaboración con GEF, y Ryan Castro llevando lo mejor de su universo creativo a Felina, la cápsula desarrollada con Agua Bendita.
3 - Pasarelas Non Stop
Pensadas como uno de los espacios más dinámicos de la programación, estas pasarelas convocaron desfiles de Annaiss Yucra, Cemadier, Palma Canaria y Virgilio Madinah. Cuatro propuestas distintas de diseño contemporáneo que reflejan la diversidad estética que caracteriza la moda latinoamericana.
4 - Conocimiento en primera fila
El Set de Conocimiento Inexmoda–Pascual Bravo reunió a empresarios, diseñadores, compradores, emprendedores y creativos en 28 espacios de conversación, con la participación de 126 conferencistas nacionales e internacionales. La agenda contó con importantes conversatorios liderados por Nathaly Constanty, consultora con experiencia en Le Bon Marché y el grupo LVMH.
5 - Cifras históricas
La edición 37 reunió 630 marcas, 65.000 asistentes provenientes de 53 países y 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 fueron internacionales. Además, generó 2.500 empleos y un impacto económico estimado en 22 millones de dólares para Medellín.
*Contenido elaborado con el apoyo de Inexmoda.