Colombiamoda 2026

Los mejores momentos de Colombiamoda 2026: diseño, lanzamientos exclusivos y cifras de asistencia récord

Siete días seguidos de programación convirtieron a Medellín en el centro de la conversación sobre moda y diseño. Pasarelas, lanzamientos, encuentros de negocios y escenarios de reflexión: su edición 37 confirmó que el talento nacional está listo para seguir rompiendo fronteras.

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Redacción Jet-set
8 de agosto de 2026 a las 7:50 a. m.
Morat, la banda bogotana, en el lanzamiento de su colección junto a GEF.
Morat, la banda bogotana, en el lanzamiento de su colección junto a GEF. Foto: Inexmoda - API

1 - Oh My Heart de Manuela Álvarez

Presentada en el Coliseo Yesid Santos, su propuesta marcó el inicio de una semana en la que el diseño de autor, la artesanía, la sensibilidad creativa y las historias humanas detrás de cada prenda ocuparon un lugar protagónico, anticipando el espíritu de una feria que apostó por la identidad como principal valor.

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Manuela Álvarez, diseñadora colombiana, durante la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda - API

2 - Los músicos de toman la pasarela

J Balvin inaugurando el Opening Weekend junto a Vélez con Artisan Gang in The City; Maluma celebrando la apertura de la primera tienda física de Remanence; Morat presentando AM:PM, su colaboración con GEF, y Ryan Castro llevando lo mejor de su universo creativo a Felina, la cápsula desarrollada con Agua Bendita.

3 - Pasarelas Non Stop

Pensadas como uno de los espacios más dinámicos de la programación, estas pasarelas convocaron desfiles de Annaiss Yucra, Cemadier, Palma Canaria y Virgilio Madinah. Cuatro propuestas distintas de diseño contemporáneo que reflejan la diversidad estética que caracteriza la moda latinoamericana.

4 - Conocimiento en primera fila

El Set de Conocimiento Inexmoda–Pascual Bravo reunió a empresarios, diseñadores, compradores, emprendedores y creativos en 28 espacios de conversación, con la participación de 126 conferencistas nacionales e internacionales. La agenda contó con importantes conversatorios liderados por Nathaly Constanty, consultora con experiencia en Le Bon Marché y el grupo LVMH.

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Los set de conocimiento de Inexmoda fueron un punto de encuentro para la discusión de nuevas ideas y el encuentro de referentes. Foto: Inexmoda - API

5 - Cifras históricas

La edición 37 reunió 630 marcas, 65.000 asistentes provenientes de 53 países y 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 fueron internacionales. Además, generó 2.500 empleos y un impacto económico estimado en 22 millones de dólares para Medellín.

*Contenido elaborado con el apoyo de Inexmoda.