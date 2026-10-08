Nicky Jam regresa al Pascual Guerrero en 2026: el artista sorprenderá a damnificados del terremoto en su concierto

El referente internacional de la música urbana, Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, regresará a la capital del Valle del Cauca para ofrecer un concierto el próximo sábado 21 de noviembre de 2026.

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El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será la sede del espectáculo titulado Cali, estamos activos: volveremos a florecer y más fuertes, un evento producido por la firma Live Music Concerts que proyecta reunir a más de 30.000 asistentes.

El anuncio marca el retorno del intérprete de Travesuras y El Perdón a uno de los escenarios deportivos y culturales más representativos de la región suroccidental del país.

Como parte de la logística previa al concierto, la organización del evento y el propio artista habilitaron una convocatoria nacional orientada a seleccionar al talento emergente que estará a cargo de la apertura del espectáculo.

De acuerdo con la productora Live Music Concerts, dirigida por el empresario Rodrigo Guerrero, la iniciativa registró más de 1.000 postulaciones a los pocos días de su apertura.

El concepto central de la presentación, enfocado en el lema Volveremos a florecer y más fuertes, busca enviar un mensaje de unión al departamento del Valle del Cauca.

En el comunicado oficial del evento, los organizadores señalaron que Nicky Jam contempla una acción especial dirigida a personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La relación de Nick Rivera Caminero con el territorio colombiano ha sido un elemento clave en el desarrollo de su carrera profesional.

Tras sus inicios en Puerto Rico durante la década de 1990 —donde conformó junto a Daddy Yankee el colectivo Los Cangris—, el artista atravesó una etapa de interrupción en su actividad musical.

Posteriormente, su radicación en la ciudad de Medellín a finales de la década de 2000 actuó como el catalizador de su reaparición en la industria global.

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En esta fase, Nicky Jam consolidó una propuesta musical caracterizada por matices melódicos y letras románticas, formato que impulsó su proyección internacional en las listas de éxitos durante la última década.

Las boletas y la logística de acceso para el show en el Pascual Guerrero continúan bajo la coordinación de la empresa productora.