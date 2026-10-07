Murió Piero, el cantautor de ‘Mi viejo’; acaba de cumplir 81 años

Este miércoles, 7 de octubre, se confirmó el fallecimiento del cantautor Piero De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, a los 81 años.

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El intérprete de clásicos hispanoamericanos como ‘Mi viejo’, ‘Tengo la piel cansada’ y ‘Los americanos’ falleció en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tras afrontar complicaciones de salud en sus últimos días.

Su mánager, Sergio Peralta, junto con personas cercanas al artista y mediante comunicados publicados en sus redes oficiales, confirmó la noticia que conmueve a varias generaciones de oyentes.

De acuerdo con lo informado por el medio argentino Clarín y confirmado por fuentes cercanas al equipo del artista en declaraciones a La FM, Piero había sufrido un deterioro progresivo en su estado de salud durante los últimos días.

El artista fue hospitalizado en Buenos Aires debido a un cuadro de neumonía. A través de un mensaje publicado en sus redes oficiales, su equipo confirmó el hecho con palabras de despedida: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”.

En la misma declaración destacaron el mensaje de paz que caracterizó su obra y manifestaron que su legado musical continuará presente entre el público latinoamericano.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, región de Apulia, Italia. A los 6 años emigró junto a su familia a Argentina, donde se estableció en la provincia de Buenos Aires.

A finales de la década de 1960, Piero irrumpió con fuerza en la escena discográfica. La consolidación definitiva de su carrera llegó con la publicación de ‘Mi viejo’ (1969), una canción coescrita con el poeta y compositor José Tcherkaski.

La obra se convirtió de inmediato en un fenómeno radial y en un himno a la paternidad y al paso del tiempo, lo que proyectó su voz internacionalmente.

A lo largo de los años 70 y 80, la discografía de Piero dio un giro hacia la canción de autor con contenido social, político y humano.

Canciones como Que se vayan ellos, Para del pueblo lo que es del pueblo y Pedro Nadie se alinearon con las expresiones artísticas que retrataban las realidades e inquietudes sociales de América Latina durante esa época.

Su vínculo con Colombia fue profundo y constante a lo largo de las décadas.

Además de presentarse recurrentemente en los escenarios del país, Piero obtuvo la nacionalidad colombiana por adopción en 1994, concedida durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano.

En 1964, Piero debutó como cantante en televisión argentina. Su gran salto llegó con 'Mi viejo', canción de 1969. Foto: El País

Durante sus últimos años, el cantautor mantuvo un contacto estrecho con el público colombiano; en el país celebró su más reciente cumpleaños y apoyó diversas iniciativas enfocadas en la cultura de paz y la atención a comunidades vulnerables.

La muerte de Piero De Benedictis cierra un capítulo imborrable en la historia de la música latinoamericana y deja un catálogo musical de marcada relevancia social e histórica para la región.