Los vehículos eléctricos se han convertido en una de las alternativas más preferidas por los colombianos durante el 2026. El panorama que vive el mercado automotor hoy en día refleja cómo cientos de usuarios comienzan a adentrarse en un sector que cada vez va rumbo hacia la movilidad sostenible.

El componente clave que definirá el futuro de los carros eléctricos: Así cambiaría la movilidad sostenible

De acuerdo a los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco, durante lo corrido del año se han matriculado un total de 44.387 vehículos nuevos en el país, representando un crecimiento del 207 % en comparación con el mismo periodo registrado en 2025 y superando más del doble de la cifra total del año pasado.

La razón por la que los vehículos eléctricos han sido tan exitosos durante este periodo es que ofrecen distintos beneficios que no se encuentran en autos tradicionales.

Exclusión de IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria o la adquisición de servicios necesarios para el proyecto.

Deducción de renta del 50 % de la inversión realizada en el proyecto hasta por 15 años.

Exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto.

Depreciación acelerada del activo aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles necesarias para el proyecto.

Pero una de las preguntas más comunes que pueden recibir los dueños de estos vehículos es el costo de carga.

¿Cuánto vale cargar un vehículo eléctrico en Colombia?

De acuerdo con la marca de carros GAC, el costo de carga para un carro eléctrico depende de la cantidad de kWh (kilovatios hora) que necesita la unidad y el precio del kWh en el sitio donde se cargará el auto.

Cada vehículo eléctrico cuenta con una capacidad de batería que está expresada en kWh. Por ejemplo, existen unidades en el mercado que poseen un sistema de almacenamiento de 55,2 kWh.

El costo de cargar un vehículo eléctrico depende de la capacidad de su batería y del lugar donde se conecte. Foto: Getty Images

Con respecto al sitio, el costo del kWh varía si el carro es cargado en una electrolinera o en el hogar del dueño. Si se realiza en una electrolinera, el precio promedio por kWh es de $1.600 COP.

Si la carga del carro se efectúa en casa, el costo depende del estrato del propietario. Para una vivienda de estrato 4 y 5, se podría estar observando un valor promedio de $820 por kWh.

Ya teniendo en cuenta estos números, el siguiente paso es multiplicar la capacidad de la batería por el costo del kWh.

Si un carro eléctrico cuenta con un sistema de almacenamiento de 55,2 kWh y es cargado en una electrolinera, el cálculo sería el siguiente:

55,2 kWh x $1.600 COP = $88,320 COP para una carga completa (de 0 a 100 %).

En cambio, si la carga del auto se realiza en un hogar de estrato 4 y 5, la fórmula se vería de la siguiente forma:

55,2 kWh x $820 COP = $45,384 COP para una carga completa.