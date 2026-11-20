Durante este viernes, 20 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella, acompañado del alcalde Carlos Fernando Galán, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe Pino, anunció el inicio de obras para la ampliación de la autopista Norte, en la ciudad de Bogotá.

Con radioteléfono en mano, De La Espriella ordenó inicio de obras para ampliación de autopista Norte en Bogotá: “Procedan”

El proyecto, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura y que estará a cargo de Ruta Bogotá Norte S.A.S., cuenta con una longitud total de 17,96 kilómetros, lo cual permitirá conectar a la capital de Colombia con la Sabana Centro.

Se estima que, cuando finalicen las obras, más de 10 millones de ciudadanos serán beneficiados, mejorando la movilidad para los usuarios que utilizan diariamente este corredor.

“Necesitamos mejorar las carreteras que tenemos y construir las nuevas vías que requiere el país. Esa será una de las prioridades de mi Gobierno. Accesos Norte Fase II hace parte de ese compromiso. Es una obra que permitirá mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, una región que necesita con urgencia mejores vías de comunicación”, comentó el presidente De La Espriella.

Durante el acto de ceremonia para dar inicio a la obra, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó el avance que se ha llevado a cabo por el actual Gobierno Nacional para destrabar obras que habían estado en proceso de demoras.

“Duramos más de cuatro años, bogotanos y personas o habitantes de la sabana, esperando por esta obra y todo por falta de voluntad. Lo que faltaba era un presidente que de verdad, con determinación, tomara decisiones”, afirmó la ministra.

En palabras de la funcionaria, el comienzo de las obras para ampliar el corredor responde a las necesidades de cientos de conductores y usuarios que transitan por este sector, que en los últimos años se ha visto afectado por constantes congestionamientos y tráficos, afectando la movilidad.

“Sabemos cuánto han esperado los habitantes de Bogotá y Cundinamarca por esta obra. Hoy podemos decirles que estamos cumpliendo. En la Patria Milagro las obras no se quedan en promesas: ¡destrabamos, avanzamos y ejecutamos!”, afirmó.

La ampliación de la autopista Norte cuenta con una inversión estimada en construcción de 1,9 billones de pesos, la cual tendrá una duración de 66 meses. Se estima que la finalización de la construcción ocurra a finales del año 2031.

Por medio de las obras, se generarán más de 36.000 empleos directos e indirectos para la región.