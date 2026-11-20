Dos operativos adelantados por las autoridades en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, dejaron como resultado el cierre temporal de una vivienda en la que presuntamente se ofrecían servicios sexuales y el traslado de dos ciudadanas extranjeras a Migración Colombia para verificar su situación en el país.

El particular truco con el que delincuentes robaban tarjetas en cajeros de Bogotá: tres personas fueron capturadas

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el sector de Estrella Norte, luego de que las autoridades recibieran información de la ciudadanía sobre posibles actividades clandestinas en un inmueble. A partir de estas alertas, funcionarios realizaron labores de seguimiento para establecer qué ocurría dentro del lugar.

Para verificar la información, dos funcionarios ingresaron vestidos de civil. Tras unos momentos se encontraron al menos tres mujeres que, al parecer, ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero. Posteriormente, se sumaron equipos de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local y la Policía para adelantar una inspección.

Durante la revisión de las habitaciones, los baños y otras zonas de la vivienda, fueron hallados preservativos, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

La persona que estaba a cargo del inmueble sostuvo que allí no se prestaban servicios sexuales, sino que se alquilaban habitaciones. Sin embargo, cuando le pidieron los papeles correspondientes, no presentó documentos que demostraran que contaba con autorización para desarrollar esa actividad o alguna otra de carácter comercial.

Ante esta situación, las autoridades impusieron un comparendo y realizaron el sellamiento del inmueble durante diez días.

La segunda intervención tuvo lugar sobre la calle 140, también en Usaquén, en un establecimiento dedicado al entretenimiento y a la comercialización de bebidas alcohólicas.

En medio de los controles documentales realizados por funcionarios del Distrito, la Policía y Migración Colombia, fueron identificadas dos ciudadanas extranjeras que no tenían Permiso por Protección Temporal (PPT). Además, sus nombres no figuraban en los registros consultados de la Cancillería.

Por este motivo, las dos mujeres quedaron a disposición de funcionarios de Migración Colombia, quienes adelantarán las verificaciones necesarias para determinar su situación migratoria en Colombia.

Extraditan desde España a integrante del Clan del Golfo: hacía parte de oficinas de cobro y está detrás de extorsiones

La Secretaría de Seguridad indicó que este tipo de intervenciones hacen parte de las acciones de inspección y control que se desarrollan en diferentes sectores de la capital, con el propósito de atender los reportes ciudadanos y verificar que los establecimientos y viviendas cumplan con las normas.

La entidad recordó que las personas pueden informar sobre situaciones sospechosas o hechos que afecten la convivencia y la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123, donde se realizará el acompañamiento pertinente.