“La expulsión de extranjeros más grande en la historia”: Cristian Portilla da detalles de masiva deportación de venezolanos

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, dio a conocer una parte de una contundente operación realizada en la ciudad, en la que se expulsó a un grupo de ciudadanos extranjeros. El mandatario afirmó que la mayoría sería de procedencia venezolana.

“Hoy realizamos la expulsión de extranjeros más grande en la historia de Bucaramanga”, dijo.

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De acuerdo con lo mencionado por Portilla y con lo que se ve en el video, en el proceso participaron múltiples autoridades, como Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de la capital de Santander.

“Hemos estado haciendo las detenciones y las capturas de estos muchachos que son de origen venezolano. Vamos a expulsarlos hoy de nuestra ciudad con el equipo de Migración Colombia”, afirmó el mandatario.

El operativo dejó como resultado 71 ciudadanos venezolanos puestos a disposición de las entidades pertinentes para llevar a cabo el proceso de expulsión. Asimismo, se mencionó que entre todas estas personas reúnen más de 1.520 anotaciones por diferentes delitos.

Con este tipo de medidas, se busca atacar la criminalidad que hay en la ciudad y que afecta a varios ciudadanos. Además, también se pretende desmantelar diferentes focos de inseguridad.

Igualmente, esta iniciativa hace parte de diferentes operaciones que se han realizado en Bucaramanga. De acuerdo con lo mencionado por el alcalde, en lo corrido de 2026 ya se han realizado más de 237 expulsiones de ciudadanos extranjeros. “Vamos por más”, aseguró Portilla.

En el video compartido por el funcionario, se evidencia cómo los extranjeros fueron subidos a un bus que tendría como destino llevarlos directamente hasta Venezuela, país en el que deberán ser recibidos por las autoridades del territorio.

A lo largo del metraje, el alcalde también mostró el sitio donde, al parecer, se estarían quedando estas personas. El lugar se alcanza a ver deteriorado y con basura en el piso.

Por parte de Migración Colombia, se anunció que José Luis Castañeda, director general de la entidad, se reunió con la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. Durante el encuentro se abordaron temas como la seguridad, la dinámica migratoria de la ciudad y el turismo.

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Estas reuniones se llevaron a cabo con el propósito de trazar la ruta para el trabajo articulado entre la organización, el gobierno local y el departamental de la región.

Este operativo se considera uno de los más importantes realizados en la ciudad. Asimismo, se aseguró que la Fuerza Pública continuará ejecutando este tipo de acciones en diferentes partes del territorio.