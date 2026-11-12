Fundación San Martín se pronuncia ante polémica denuncia de Andrea Padilla por presunto maltrato animal

Durante el día de ayer, 11 de noviembre, la senadora Andrea Padilla difundió por medio de sus redes sociales una denuncia sobre el presunto uso de un gato vivo en una práctica de estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, la cual causó revuelo en plataformas digitales.

Andrea Padilla denuncia a universidad por presunto procedimiento con un gato vivo: le habrían quitado parte de un pulmón

“Prácticas como esta, susceptibles de causarle daño o sufrimiento a un animal, con el fin de adquirir destreza manual, esta prohibida en Colombia y habiendo víctima, aplicaría la ley Ángel”, mencionó la funcionaria.

Ante las declaraciones de Padilla, la institución educativa dio a conocer un comunicado en el que se refirió al hecho y expuso su posición frente a la situación.

De acuerdo con lo que se menciona en el informe, el gato no fue recogido en la calle, sino que, por el contrario, fue “llevado de manera libre y voluntaria por un médico veterinario, estudiante de posgrado de la institución y propietario de un establecimiento veterinario externo”.

Además, frente a la indicación de eutanasia, que se había señalado en la denuncia realizada por Padilla, la San Martín afirmó que esta provenía de un centro veterinario donde el animal había recibido atención previamente y no de la misma institución.

El animal presuntamente fue sometido a varias intervenciones que le causaron graves daños. Foto: Captura tomada de X @andreanimalidad

“El 28 de octubre de 2026, dicho profesional presentó el caso en una actividad práctica de la especialización y autorizó la intervención, realizada bajo supervisión del docente responsable. Al finalizar, según lo informado por el docente, el felino se encontraba en mejores condiciones”, se señaló en el comunicado.

Tras la intervención, un estudiante que se hallaba en el lugar solicitó que no se le practicara la eutanasia al gato y expresó su deseo de asumir el cuidado del mismo.

“Con la aceptación del docente y del profesional que había presentado el caso, el animal fue entregado a este segundo veterinario y salió de las instalaciones aproximadamente a las 10:00 p. m. de ese día, para continuar el manejo posoperatorio bajo su cuidado”, afirmó el centro educativo.

Posteriormente, el felino habría presentado complicaciones en su estado de salud, lo que obligó, de acuerdo con la San Martín, a trasladarlo hasta la clínica veterinaria Quirurgivet, un establecimiento externo a la institución.

Después del traslado, el 5 de noviembre, un representante de dicho centro médico se “comunicó telefónicamente con la coordinación de la especialización para informar sobre el caso”. Según la fundación, durante la llamada se aclaró que el gato venía de otra clínica, tenía antecedentes previos y que la indicación de eutanasia venía de otro veterinario.

Asimismo, el centro educativo aseguró que se está adelantando una revisión interna con el fin de esclarecer los hechos y las actuaciones de los participantes, así como determinar responsabilidades.

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“La institución rechaza cualquier actuación que implique maltrato animal y reitera que las actividades académicas que involucran animales deben cumplir criterios de responsabilidad profesional, formación ética y bienestar animal”, aseguraron.

Por su parte, Andrea Padilla manifestó en sus redes que ya se había presentado una denuncia ante la Fiscalía por el hecho, pero la San Martín afirmó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación de la entidad relacionada con el caso.