Ryan Adiel Mantilla, niño de 7 años y promesa del deporte, murió en Estados Unidos tras trágico accidente de motocross

La familia de Ryan Adiel Mantilla Angarita, el niño santandereano de siete años que falleció tras sufrir un accidente durante un entrenamiento de motocross en Estados Unidos, consiguió reunir el dinero necesario para trasladar su cuerpo a Colombia.

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El trágico suceso ocurrió mientras el niño participaba en una jornada de entrenamiento en Estados Unidos, en la que, al parecer, durante la práctica, una motocicleta conducida por un adulto cayó sobre él y le ocasionó fuertes lesiones.

Debido a la gravedad de su condición, Ryan fue trasladado de urgencia a un centro médico, en el que el personal de salud intentó reanimarlo y posteriormente le practicó una intervención quirúrgica cerebral para atender las lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, el pequeño sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó en su muerte.

A través de un comunicado, los padres del pequeño confirmaron que lograron recaudar cerca de 30.000 dólares. Este era el monto que necesitaban para traer al menor de regreso al país y posteriormente trasladarlo a Girón, Santander, municipio del que es oriunda su familia.

La campaña solidaria alcanzó su objetivo en menos de 24 horas, luego de que sus allegados solicitaran ayuda para cubrir los costos de repatriación.

Al parecer, el accidente ocurrió cuando un adulto que se encontraba en la misma pista choco con el pequeño. Foto: Getty Images

La iniciativa contó con el respaldo de amigos, familiares, empresarios y ciudadanos que se unieron a la convocatoria. Además, la difusión de la situación a través de diferentes medios de comunicación también contribuyó a que la colecta alcanzara la cifra requerida en un periodo tan corto.

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los medios de comunicación, empresarios y a cada persona que compartiendo nuestro mensaje, se unió a esta causa. Gracias a su generosidad podemos cumplir el objetivo de traer a nuestro Ryan de regreso a casa”, expresaron sus padres en el mensaje.

Asimismo, la familia señaló que cuando el cuerpo de Ryan llegue a territorio colombiano dará a conocer los detalles de su velación y sepelio, como la fecha y hora, con el propósito de que quienes deseen acompañarlos puedan despedir al menor en su tierra natal.

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Ryan era considerado una de las promesas del motocross colombiano, según contó una tía del menor al medio de comunicación EL Tiempo, desde temprana edad se había destacado en esta disciplina, había conseguido medallas y reconocimientos en diferentes competencias, en las que llegó a ocupar segundos y terceros lugares.

Con los recursos necesarios para cubrir los gastos de repatriación, sus padres podrán regresar a Colombia con el cuerpo de su hijo y darle el último adiós en Girón, Santander, junto a sus familiares y seres queridos.