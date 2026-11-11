La decisión que le salvó la vida a un médico en el accidente del túnel de Buenaventura: su relato conmueve

El cambio de puesto que hizo minutos antes de un choque múltiple terminó marcando la diferencia entre la vida y la muerte para un médico que sobrevivió al grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Buenaventura-Buga. El profesional viajaba en un microbús de servicio público cuando una tractomula tipo niñera colisionó contra el vehículo en el túnel 6, en el sector El Naranjo.

Grave accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura: reportan varios muertos

La emergencia se registró durante la tarde del lunes 9 de noviembre, en el kilómetro 55 de este corredor vial. El balance preliminar fue de cuatro personas fallecidas y siete heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del microbús, Luis Felipe Domínguez; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera; Yelani Cuero y su hija Isabela Vallecilla Cuero, de 20 meses.

El sobreviviente fue identificado como Juan Manuel Viveros, un médico de 30 años que se desplazaba hacia Cali para cumplir una cita odontológica. Durante buena parte del recorrido estuvo sentado junto a una ventana, pero al ingresar al complejo de túneles sintió mucho calor y decidió cambiarse a una silla ubicada en el pasillo.

Esa decisión, que tomó por comodidad y sin imaginar lo que ocurriría segundos después, terminó siendo determinante. En declaraciones conocidas por medios de comunicación, el profesional explicó que las personas que ocupaban los puestos cercanos a la ventana, en el costado donde se produjo el impacto, resultaron entre las víctimas del accidente.

El momento de la colisión

El médico también reconstruyó los instantes previos al choque. Según su testimonio, alcanzó a observar que la tractomula se aproximaba al microbús después de una maniobra que calificó como peligrosa.

“Cuando siento la maniobra peligrosa, echo la mirada hacia el frente y veo la tractomula que se viene hacia nosotros; lo único que me dio tiempo fue pensar: ‘¡Dios mío! Nos vamos a chocar, ponte en posición fetal e intenta cubrir tus órganos vitales’”, relató.

Accidente de tránsito en el túnel 6 Los Naranjos en la vía que comunica a Cali con Buenvanetura Foto: Cortesía SEMANA

La colisión afectó severamente uno de los costados del microbús. Aunque consiguió salir por sus propios medios, Viveros se encontró con una escena de emergencia en la que varios pasajeros necesitaban ayuda.

“La escena era como de película de terror, totalmente triste, mucha ansiedad y desesperación”, contó al recordar lo que encontró después de abandonar el vehículo.

Regresó para auxiliar a otros pasajeros

A pesar de las lesiones que sufrió y de tener heridas en el rostro, el médico decidió regresar para ayudar a otras personas que permanecían en el lugar del accidente. Entre ellas estaban una mujer y su hija pequeña, a quienes ayudó a salir de la zona de peligro.

Posteriormente, un ciudadano que transitaba por el sector les brindó transporte en una camioneta tipo van hasta el hospital de Dagua, donde recibieron atención médica.

El profesional necesitó un procedimiento quirúrgico por lesiones en el pómulo y la ceja. También presentó un trauma craneoencefálico leve y esguinces en algunas de sus extremidades.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar las posibles responsabilidades. Entre las hipótesis se contempla una eventual imprudencia vial.