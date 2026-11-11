Alcaldía de Cali ofrece $20 millones por responsables del atentado contra RCN Radio

La Administración Distrital de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con explosivos contra las instalaciones de RCN Radio.

Lanzan explosivo contra sede de RCN en Cali: esto se sabe del ataque terrorista

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta las instalaciones de la cadena radial y lanzaron un artefacto explosivo. La detonación no dejó víctimas mortales ni personas heridas, aunque sí ocasionó daños materiales en la infraestructura del medio de comunicación.

El ataque se registró en el sector de la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos, comuna 8. La información conocida hasta el momento indica que el artefacto cayó en la parte exterior de las instalaciones y que las cámaras de seguridad del sector hacen parte del material que están revisando los investigadores.

En noviembre de 2025, las instalaciones de RCN también fueron blanco de dos ataques con explosivos, situación que llevó a pronunciamientos de rechazo por parte de organismos del Ministerio Público, que advirtieron sobre las amenazas que estos hechos representan para la libertad de prensa.

El momento en el que las autoridades atienden la situación tras el atentado. Foto: API

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, confirmó la recompensa y explicó que la Policía Metropolitana activó medidas adicionales para proteger las instalaciones de RCN y acompañar a los demás medios de comunicación de la capital vallecaucana.

“Desde la Alcaldía de Cali ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita capturar a los responsables de la acción terrorista ocurrida esta madrugada contra las instalaciones de RCN”, manifestó el funcionario.

Garcés hizo un llamado a los ciudadanos para que entreguen información que contribuya al esclarecimiento del ataque y permita avanzar en las investigaciones. También señaló que se dispusieron nuevos esquemas de seguridad para acompañar a los medios de comunicación y proteger el ejercicio periodístico.

“Nuestra Policía Metropolitana ha dispuesto nuevos dispositivos y esquemas de seguridad para acompañar a los medios de comunicación y garantizar su libre ejercicio del periodismo”, agregó.

Antecedentes de ataques contra RCN en Cali

La agresión registrada este miércoles tiene un antecedente reciente. En noviembre de 2025, las instalaciones de RCN, ubicadas en el mismo sector de la ciudad, fueron blanco de dos ataques con explosivos ocurridos en un intervalo de pocas horas. En aquella oportunidad también se reportaron daños en los ventanales externos y no hubo personas lesionadas.

Los hechos motivaron el rechazo de la Personería de Cali, que advirtió sobre las consecuencias de estas acciones para la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de la población a recibir información.

En esta nueva investigación, las autoridades revisan los registros de las cámaras de seguridad para establecer la identidad de los responsables y determinar las circunstancias del atentado.

La Alcaldía reiteró que la ciudadanía puede aportar información que permita identificar a los responsables y acceder a la recompensa ofrecida, mientras se mantienen los dispositivos especiales de protección para garantizar el trabajo de los periodistas y el funcionamiento de los medios de comunicación en Cali.