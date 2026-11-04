Cuando está por cumplirse tres meses del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, Alejandro Eder, alcalde de Cali, una de las ciudades más afectadas por ese sismo, habló en El Debate de SEMANA.

Alejandro Eder confesó en vivo algo que temía que pasara y que finalmente ocurrió: “Un silencio sísmico”

En mandatario de Cali confesó a qué le temía cuando llegó a la Alcaldía de Cali y que así lo hizo saber en medio de una entrevista que le hicieron cuando asumió el mandato de la capital del Valle del Cauca.

“Me acuerdo cuando yo gané la Alcaldía, me entrevistaron, fueron las primeras entrevistas, y me preguntaron qué era lo que más me preocupaba de ser alcalde de Cali y mi respuesta fue un terremoto”, recodó Eder en El Debate de SEMANA.

El alcalde Eder explicó el motivo de su respuesta en medio de esa entrevista. “La razón era que nosotros llevábamos lo que llaman un silencio sísmico. Eso lo que significa es que Cali se acercaba a los 100 años sin tener un terremoto, el último fue en 1925, este fue en el año 2026”, dijo.

El alcalde Eder también aprovechó para destacar que, tras ese terremoto que cobró la vida de más de 150 personas en esa ciudad, la solidaridad caleña fue algo muy especial entre los ciudadanos, en medio de tanto dolor.

“Si bien fue muy duro para Cali, muchas familias afectadas, 20 mil familias que hoy están sin vivienda en la ciudad, 7.000 negocios afectados, creo que durante la emergencia los caleños vivimos algo muy especial en medio de tanto dolor, que fue toda la solidaridad caleña. Fue ver cómo todos los caleños de cada rincón de la ciudad se la jugaron por Cali”, destacó.

Así mismo, Eder resaltó la respuesta de la Alcaldía de Cali para atender esa grave emergencia.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Nosotros tuvimos una respuesta en el terremoto que fue ejemplar. El terremoto fue el 10 de agosto y al 21 de agosto ya habíamos rescatado a las personas que había para rescatar y habíamos recuperado a todas las personas fallecidas. 154 personas que fallecieron durante el terremoto, 88 rescatados con vida, es decir, en 11 días abrimos y cerramos la emergencia, la fase de búsqueda y rescate. Luego comenzó la fase de estabilización, de empezar a revisar todos los edificios que fueron afectados. Si bien colapsaron alrededor de 50 edificios totalmente en Cali, en este momento hay alrededor de 15.000 que fueron afectados por el sismo y de esos unos 2.000 que hoy tienen orden de evacuación”, agregó.