Ley de Rescate Económico en Colombia | Los alimentos que quedarían con IVA del 19 %, explicados por Lisandro Junco

Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), habló con El Debate, de SEMANA, para explicar en detalle las implicaciones de la denominada Ley de Rescate Económico, del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

“Colombia está ante una bomba de tiempo. El Gobierno recibió unas finanzas públicas en una situación sin precedentes. El Estado recibe en promedio 29 billones de pesos al mes y gasta más de 40 billones, y el servicio de la deuda pasó de 118 a 155 billones de pesos al año. Sin decisiones, la deuda del Gobierno central llegaría a ser impagable en el cortísimo plazo”, señaló el Ejecutivo.

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“Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El Gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene recibirá más”, dijo el vicepresidente, José Manuel Restrepo, al presentar el proyecto.

Vea la entrevista completa con Lisandro Junco, exdirector de la Dian:

En ese contexto, Junco explicó cómo este proyecto plantea algunos gravámenes. “Amplía los bienes y servicios que ya no van a tener el 5 %, sino que pasan al 19 %. Entonces, muchos productos que tenemos nosotros que están gravados con el 5 % van a pasar al 19 %″, dijo inicialmente.

“Entonces, en alimentos, por ejemplo, pasarían del 5 % al 19 % el café tostado, molido y soluble, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el sorgo, las harinas de trigo y de otros cereales, la avena en hojuelas, la soya, los aceites en bruto de soya, palma, girasol, algodón, la pasta y maíz, el azúcar, la melaza, la pasta de chocolate de mesa, las pastas alimenticias y los edulcorantes biosintéticos. Para ponerlo en términos más sencillos, el tinto, el café que uno compra en cualquier tienda, hoy paga un IVA del 5 %. Pagaría un IVA del 19 %. ¿Es así?”, preguntó SEMANA al exdirector de la Dian tras leer apartes del proyecto.

“Así es, así es. Y la pasta que está en la mesa de todos los colombianos, el azúcar, el chocolate de mesa. Esos son temas sensibles, sensibles”, agregó Junco. “Hay otros temas que son importantes también mencionar: el licor, que mucho de ello se recauda y son rentas departamentales y del Distrito Capital. Copian la idea de uno de los decretos de emergencia del anterior Gobierno y le suben del 5 % al 19 % el licor. Pero también hay una discusión que se tiene que dar en el Congreso. Esto no es para cerrar y ya. Esto se tiene que discutir. La movilidad eléctrica, los carros eléctricos e híbridos tienen una tarifa del 5 %. ¿Por qué el carro de combustión tiene una tarifa del 19 % y el híbrido y el eléctrico no? Eso se dio, por ejemplo, en el Gobierno del presidente Duque (Iván), que nosotros buscamos un incentivo a la movilidad eléctrica. ¿Pero vale la pena mantener el incentivo con la deuda que tenemos? También hay temas importantes que aclarar. Hay servicios, por ejemplo, de almacenamiento de seguros agrícolas o de la cadena productiva del sector agrícola que tienen el 5 % y van a pasar al 19 %”, agregó.

“La medicina prepagada. Si el proyecto de Ley de Rescate Económico se aprueba, los planes de medicina prepagada tendrían un IVA del 19 %. ¿Es así?”, le consultó SEMANA. “Es así. Hoy la norma tributaria dice que tienen un IVA del 5 %. ¿Pero qué pasa? En la redacción del proyecto de ley dicen que los planes complementarios de salud, las pólizas de seguros de cirugías y hospitalización y las pólizas de salud serían excluidas, pero dejaron por fuera la medicina prepagada. Y dentro de las pólizas de salud y las pólizas de seguro no están las medicinas prepagadas. Entonces, hay un tratamiento ahí arbitrario que creo que es un error de redacción y le solicitaría al Gobierno que lo revisara, porque ¿por qué dejan a las pólizas de salud excluidas y a la medicina prepagada no? Hay que revisarlo y creo que hay un error que se puede sustentar bien, se puede corregir y hacer que las medicinas prepagadas queden sin el IVA del 19 %”, acentuó.

De acuerdo con Junco, el Gobierno tiene que hacer pedagogía para que los colombianos entiendan cómo será la anunciada devolución del IVA.

“Aunque está establecido que la devolución del IVA comience en 2028, el Gobierno hará un giro anticipado a los beneficiarios y el primer pago de devolución del IVA llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes hoy reciben la compensación del IVA la seguirán recibiendo, sin interrupción, hasta su paso al nuevo sistema. Hoy, millones de colombianos pobres pagan IVA en lo que compran todos los días, al igual que quienes más tienen. Esa es una injusticia, y la Ley de Rescate propone corregirla”, indicó el Ministerio de Hacienda.

“Con la Ley de Rescate, dos de cada tres colombianos mejorarán su ingreso. Hoy los más pobres están pagando IVA en los productos que compran, un impuesto que resulta injusto para las personas que menos ingresos tienen. En promedio, un hogar de bajos recursos paga $138.000 pesos mensuales de IVA por sus compras. La ley dispone de un mecanismo para que a 19 millones de personas se les devuelva la totalidad del IVA que pagan y, en promedio, pasarían a recibir $231.000 pesos mensuales. A otras cerca de 16,5 millones de personas se les da una devolución de hasta el 50 % del IVA. Además, el mecanismo garantizará un monto mínimo para los más vulnerables, aun si esta persona no presenta factura”, agregó la cartera de Hacienda.

“El dinero llegará directamente a la cuenta del beneficiario en máximo quince días. Quien no tenga cuenta lo recibirá por envío postal. La Dian calculará la devolución con base en la factura electrónica: pedir la factura con número de cédula será la llave para recibirla”, aseveró.