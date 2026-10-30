Conciertos y eventos deportivos podrían tener IVA del 19 %: así cambiarían los precios de las boletas

Asistir a conciertos, festivales, obras de teatro y eventos deportivos podría resultar más costoso para los colombianos. El Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, denominado Ley de Rescate Económico, propone eliminar la exclusión del impuesto al valor agregado (IVA) para las entradas a espectáculos culturales y deportivos.

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La medida está contemplada en el artículo 42 de la iniciativa, que plantea modificar el tratamiento tributario de diferentes bienes y servicios que actualmente no están gravados con este impuesto.

De acuerdo con el proyecto, las entradas a estos espectáculos perderían el beneficio de exclusión y, por regla general, quedarían sujetas a la tarifa general del IVA del 19 %, salvo que otra disposición establezca un tratamiento especial.

José Manuel Restrepo, vicepresidente Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Qué pasaría con el precio de las boletas?

El principal efecto para los consumidores sería el posible incremento en el precio de las entradas. Si el impuesto se traslada al comprador, asistir a un concierto, una presentación artística o un partido podría representar un mayor gasto.

Por ejemplo, una boleta con un valor antes de impuestos de 100.000 pesos tendría un IVA de 19.000 pesos, para un total de 119.000 pesos, suponiendo que el impuesto se traslade íntegramente al consumidor y que no existan otros cargos.

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En cambio, podría tener repercusiones en la asistencia a eventos y en las decisiones de consumo de los hogares, particularmente entre quienes destinan parte de sus ingresos a actividades de entretenimiento y cultura.

Ley de rescate económico, gasto público, aumentar el IVA de algunos productos (como vehículos eléctricos y café) Foto: Adobe Stock

¿Cuándo comenzaría a regir?

Según el texto presentado, los cambios propuestos en el IVA entrarían en vigor el 1.º de enero de 2028.

Sin embargo, la medida todavía hace parte de un proyecto de ley que debe ser debatido y aprobado por el Congreso de la República. Por lo tanto, no se trata de un impuesto que ya esté vigente, sino de una modificación tributaria propuesta por el Gobierno.

De aprobarse sin modificaciones, el cambio representaría una nueva carga tributaria para quienes asisten a espectáculos culturales y deportivos en Colombia.